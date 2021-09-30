غلق كلى لطريق الواحات فى الاتجاه القادم من طريق الفيوم لمدة 30 يومًا

أعلنت محافظة الجيزة، عن تنفيذ أعمال مشروع إنشاء كوبري سيارات بتقاطع طريق الواحات مع مشروع الإسكان الاجتماعي والمنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر، وكذا رفع كفاءة وتطوير طريق الواحات في الاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه مدينة الواحات تحديدا في المنطقة المحصورة بين ميدان الواحات، حتى ما قبل نقطة تفتيش الميزان الأمنية بطول ما يقرب من (٥ كم).

وأشار بيان المحافظة، اليوم الخميس، إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لطريق الواحات في الاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه مدينة الواحات تحديدا في المنطقة المحصورة بين ميدان الواحات حتى ما قبل نقطة تفتيش الميزان الأمنية، وذلك لمدة (30) يوما ابتداء من ١٢ صباح غد الجمعة، وحتى صباح يوم الأحد الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠٢١ على أن تكون الأعمال على مدار "٢٤" ساعة.