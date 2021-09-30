الخميس 30 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يشدد على متابعة التزام المحلات بالمواعيد الشتوية

أعمال التطهير والتعقيم
أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهود المبذولة يومياً للالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، بمختلف المدن والمراكز للحد من انتشار فيروس الكورونا. 

وكلف محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات المرور اليومى للتأكد من الالتزام بتطبيق المواعيد الشتوية المقررة والتى تم الإعلان عنها من قبل. 

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أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس 

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة استمرار أعمال الرش والتطهير داخل المدارس والكليات والمدن الجامعية، وأيضاً بمختلف الدواوين والمنشآت الحكومية والشركات والبنوك مع الإلتزام بمنع التجمعات وإجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات وخاصة فى وسائل المواصلات العامة ، بالإضافة إلى تكثيف الجهود للإرتقاء بمستوى النظافة العامة وإزالة تراكمات القمامة والأتربة، مع رفع كفاءة الإنارة بمختلف الميادين والشوارع وخاصة في محيط المدارس من أجل الإنتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال العام الدراسى الجديد (2021 / 2022) على الوجه الأكمل. 

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أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس 

كما كلف محافظ أسوان مسئولى التربية والتعليم بضرورة إستمرار المرور الميدانى والجولات التفقدية لمتابعة التجهيزات الجارية بكافة المدارس بنطاق الإدارات التعليمية الخمس ومنها أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة وأعمال الرش والتطهير والقياس الحرارى وإعداد اللافتات الرئيسية ودورات المياه العمومية والفناء المدرسي والزراعات حيث قامت اللجان المتخصصة بالمديرية بالمرور الميدانى على 29 مدرسة بكوم أمبو وأسوان لتفقد الأعمال الجارية ورصد مختلف المشكلات والعقبات وتذليلها من أجل ضمان استقبال العام الدراسى الجديد بالشكل المطلوب. 

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أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس 
التزام أسوان ازمة محافظ أسوان فيروس الكورونا غلق المحلات والمقاهي

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وائل لطفي

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