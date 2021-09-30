مصرع شخصين أسفل عجلات القطار بكفر الدوار

لقي شخصان مصرعهما اليوم أطاح بهم قطار القاهرة المتجه إلى الإسكندرية، وذلك أثناء عبورهما شريط السكة الحديد أسفل الكوبرى العلوى بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى كفر الدوار العام.

تلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة كفر الدوار الدوار يفيد بوصول جثتين لشابين إلى مستشفى كفر الدوار العام ادعاء اصطدام قطار القادم من القاهرة، والمنتجة إلى محافظة الإسكندرية بمزلقان بندر كفر الدوار أسفل كوبرى كفر الدوار العلوى بمدخل المدينة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة كفر الدوار إلى موقع الحادث، وتبين وفاة شابين أثناء عبورها الطريق أسفل كوبرى كفر الدوار العلوى بمدخل المدينة.

تم نقل الجثث إلى مستشفى كفر الدوار وتم التحفظ عليهما داخل ثلاجة الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.