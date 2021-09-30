التحفظ على 5 أطنان لحوم وكبدة فاسدة داخل ثلاجتين بالقليوبية

كلفت النيابة بالتحفظ على 5 أطنان لحوم وكبدة فاسدة فى ثلاجتين بدون ترخيص قبل ترويج المضبوطات فى الأسواق، بمحافظة القليوبية، وعرضهم على لجنة المختصة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط 5 طن لحوم وكبدة فاسدة فى ثلاجتين بدون ترخيص قبل ترويج المضبوطات فى الأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مباحث التموين، يفيد شن حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط ثلاجتين بدون ترخيص عثرا بهما على لحوم ومقطعات لحوم وكبدة فاسدة قبل ترويجها فى الأسواق لبيعها للمواطنين.

حيث تم ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص عثر بها على 3,65 طن "لحوم مجمدة و مقطعات كبدة ومفروم دواجن بدون بيانات ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

كما تم ضبط ثلاجة لحفظ السلع بها نحو 1,82 طن كبدة مجمدة ومقطعات لحوم بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية قبل طرحها فى الأسواق وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.