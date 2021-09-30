الخميس 30 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الأحد.. مجلس النواب ينتخب لجانه النوعية لدور الانعقاد الثانى

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالي جدول أعمال الجلسة الافتتاحية المقرر لها السبت المقبل، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن المقرر أن تبدأ في الحادية عشرة صباحًا، وتتضمن  قرار رئيـس الجمهـورية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، وقرار الرئيـس رقم (322) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.

تضمن الجدول أيضًا الإعلان الاعتذارات، وهو أمر منوط بما يعتذر من الأعضاء عن الحضور، بجانب الرسائل، وهى التى ترسل من الحكومة أو رئيس الجمهورية ليتم إحالتها للجان النوعية المختلفة.

ومن المنتظر أن يعقد المجلس الأحد الجلسة الثانية فى الحادية عشرة صباحًا، وتتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، بعد أن يتم فتح الباب لتسجيل الرغبات، ويتم  رفع أعمال الجلسة بعد  لعقد الجلسة الثانية فى ذات اليوم الساعة الثانية عشرة ظهرًا، حيث تتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض السادة الأعضاء.

وتعقد الجلسة الرابعة فى الثانية والنصف مساءً من يوم الأحد، لإعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، بعد أن يتم إجراؤها، ليتم عقد الجلسة الخامسة يوم الاثنين لنظر ما يستجد من أعمال.

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