ختام المؤتمر العربى الثامن عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية

اختتم المؤتمر العربي الثامن عشر لرؤساء اجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) أعماله بإصدار عدد من التوصيات المهمة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.

وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية (الأمانة الفنية لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث بالقطاع الاقتصادي)، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وقد ناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة من بينها: دور أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في مواجهة جائحة كوفيد-19، المستجدات في أخطار تلوث البيئة وسبل مكافحتها، التطورات والمستجدات في أنشطة ومهام أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني)، الكودات الخاصة باستيراد المواد الكيميائية وتصديرها وتصنيعها وتخزينها وتداولها، كما ناقش المؤتمر الاتفاقية العربية للتعاون في مجال البحث والإنقاذ واتفاقية للتعاون بين أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في الدول العربية، وكذلك خطة نموذجية لتعامل أجهزة الحماية المدنية مع الأحداث الإرهابية.

ودعا المؤتمر أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في الدول العربية إلى العمل على إجراء التنسيق اللازم مع الجهات المعنية بالتلوث البيئي، بما يضمن الوقاية من الكوارث والحوادث الناجمة عن هذا التلوث ومواجهتها وإزالة آثارها، وتعزيز التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية المعنية لتفعيل التصدي لجائحة كوفيد-19، والحد من تداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

كما ثـمن الدور الفعال الذي تقوم به أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) العربية في مواجهة جائحة كوفيد 19 والتعامل معها، ودعا الدول الأعضاء التي لديها فرق بحث وإنقاذ حاصلة على تصنيف دولي النظر في إمكانية تدريب فرق الدول الأخرى تمهيدا لحصولها على التصنيف المطلوب.

وطلب المؤتمر من الأمانة العامة إعداد تصور لإنشاء مركز عربي لتنسيق التعاون الميداني بين أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في الدول العربية في مواجهة الكوارث والحوادث الجسيمة.

هذا وقد تم تم على هامش المؤتمر عرض نتائج المسابقة التي أجرتها الأمانة العامة في مجال التوعية والتثقيف في مجالات الحماية المدنية (الدفاع المدني)، وجرى توزيع الشهادات التقديرية على ممثلي الدول الفائزة.

وإثر انعقاد المؤتمر تم اليوم الخميس 30/9/2021م عقد اجتماع مشترك بين أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) وممثلين عن الوزارات المعنية بشئون البيئة في الدول العربية لتعزيز التعاون بين الجانبين في مواجهة أخطار التلوث ومجابهة الكوارث، وبحث المستجدات في أخطار تلوث البيئة وسبل مكافحتها.

وتوصل الاجتماع إلى توصيات هامة من بينها: التأكيد على أهمية أن تكون لكل دولة آلية تنسيق وطنية بين الجهات المعنية بمواجهة التلوث ومجابهة الكوارث، وعلى وجه الخصوص الجهة المعنية بالبيئة وجهاز الحماية المدنية (الدفاع المدني) والشرطة البيئية، وعقد اجتماعات دورية بين هذه الجهات لتدارس التهديدات الناجمة عن التلوث البيئي والكوارث ووضع الخطط المناسبة لمواجهتها.

وقد أحيلت التوصيات المتخذة في المؤتمر والاجتماع إلى الأمانة العامة؛ تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.