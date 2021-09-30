الخميس.. «أوبرا الإسكندرية» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

تحتفل أوبرا الإسكندرية بذكرى انتصارات أكتوبر، وذلك بحفل لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء، بقيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد، في الثامنة من مساء الخميس المقبل.

يشارك في الحفل بالغناء شمس إبراهيم، إسلام مرسى، ندى غالب، محمد متولى، مجدى حرب، محمد الخولى.

وتم تأسيس فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى فى الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة، وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

وبني مسرح سيد درويش أو دار أوبرا الإسكندرية 1918 كان يطلق عليها تياترو محمد علي وما زال الاسم القديم مدون على اللوحة التأسيسية للدار علي واجهتها الرئيسية وتسمى دار أوبرا الإسكندرية حاليًا باسم فنان مدينة الإسكندرية الكبير "سيد درويش"، وذلك اعتبار من 1962، تقديرًا له علي تحديثه في مجال الموسيقي في مصر.

وصمّم المبني على الطراز المعماري الأيوني المهندس الفرنسي الشهير "جورج بارك" لآل قرداحي في المدينة الذي استوحى تصميمه المعماري من تصميم دار أوبرا فيينا بالنمسا ومسرح أوديون في باريس، كما قام بتزيينه بزخارف أوروبية كلاسيكية الطابع كما كان سائد في مصر بداية القرن العشرين وقدمت عليه عروضا مسرحية وموسيقية عديدة مصرية وأوروبية، وقد كان أول عرض مسرحي قدم عليه هو عرض شهرزاد في 30 من يونيو 1921 م يسع مسرحه الكبير 1000 مقعد، وتبلغ مساحته الكلية 4200 متر مربع ويقع المسرح في طريق الحرية بشارع فؤاد بمنطقة محطة الرمل.

تعرض في أوبرا الإسكندرية عدة فرق مصرية وعالمية كأوركسترا القاهرة السيمفوني وأوركسترا الحجرة لأوبرا الإسكندرية، وفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي والفرقة القومية العربية للموسيقي، أيضًا تعرض فرق عبدالحليم نويرة، والإنشاد الديني، والباليه، والأوركسترا، والرقص المسرحي الحديث وفرق فولكلورية، بالإضافة إلى كبار نجوم مصر والعالم العربي، والدخول إلي الأوبرا كما في كل دور الأوبرا العالمية يكون بالملابس الرسمية.