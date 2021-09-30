الخميس 30 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة البيئة تعقد أولى اللقاءات الثنائية على هامش اجتماعات ميلانو

وزيرة البيئة خلال
وزيرة البيئة خلال الاجتماع

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة وباتريشيا اسبينوزا، المدير التنفيذى لسكرتارية الأمم المتحدة للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الثنائية المقرر عقدها على هامش مشاركتها في المشاورات التمهيدية قبل مؤتمر الأطراف الـ26 للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذى تستضيفه الحكومة الإيطالية، بالتعاون مع الحكومة الإنجليزية بميلانو خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري حتى 2 أكتوبر المقبل.

وقالت وزيرة البيئة، إن اللقاء تناول مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتغير المناخ، ومنها الجهود المبذولة من أجل تعاون الدول الإفريقية، لاتخاذ إجراءات التعافى والتكاتف من أجل مواجهة آثار تغير المناخ، مؤكدة أن مصر في جميع الأحوال ستظل تعمل جاهدة على دعم جهود مواجهة تغير المناخ، خاصة أن القيادة السياسية المصرية تؤمن بأن مصر باعتبارها جزءًا مهمًا من المنطقة العربية والقارة الإفريقية لا بدّ أن تلعب دورًا محوريًا في العملية العالمية؛ لمواجهة آثار تغير المناخ وتوحيد الصف الأفريقى.

وأعربت باتريشيا عن تقديرها ودعمها لدور مصر فى توحيد آراء الدول الإفريقية والعمل على حل النقاط الخلافية وتوحيد الصف الإفريقى قبل مؤتمر المناخ cop26 القادم، والذى سيعقد بالمملكة المتحدة، كما أشادت باتريشيا بدور مصر الريادي فى المنطقة من أجل مواجهة آثار تغير المناخ، مع التأكيد على دعمهم لمصر فى استضافة مؤتمر تغير المناخ cop27 العام القادم والعمل على إنجاحه.

المنطقة العربية القيادة السياسية تغيرات المناخ الدكتورة ياسمين فؤاد ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

النائب العام يأمر بإنشاء نيابات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

لعام دراسي بلا كورونا.. 10 خطوات من التعليم لمواجهة الفيروس بالمدارس

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

لينك مباشر| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى خطاب تاريخى أمام الأمم المتحدة.. ماذا قبل أن يصحو العالم؟!

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

عاهل البحرين: التوقيع على اتفاقات السلام إنجاز تاريخى مهم

«فتح» تدين التصعيد الإسرائيلى فى الضفة الغربية وتحذر: «لن يجلب السلام لأحد»

نادى الأسير: الاحتلال اعتقل 48 فلسطينيًا من جنين منذ واقعة «جلبوع»