وزيرة البيئة تعقد أولى اللقاءات الثنائية على هامش اجتماعات ميلانو

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة وباتريشيا اسبينوزا، المدير التنفيذى لسكرتارية الأمم المتحدة للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الثنائية المقرر عقدها على هامش مشاركتها في المشاورات التمهيدية قبل مؤتمر الأطراف الـ26 للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذى تستضيفه الحكومة الإيطالية، بالتعاون مع الحكومة الإنجليزية بميلانو خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري حتى 2 أكتوبر المقبل.

وقالت وزيرة البيئة، إن اللقاء تناول مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتغير المناخ، ومنها الجهود المبذولة من أجل تعاون الدول الإفريقية، لاتخاذ إجراءات التعافى والتكاتف من أجل مواجهة آثار تغير المناخ، مؤكدة أن مصر في جميع الأحوال ستظل تعمل جاهدة على دعم جهود مواجهة تغير المناخ، خاصة أن القيادة السياسية المصرية تؤمن بأن مصر باعتبارها جزءًا مهمًا من المنطقة العربية والقارة الإفريقية لا بدّ أن تلعب دورًا محوريًا في العملية العالمية؛ لمواجهة آثار تغير المناخ وتوحيد الصف الأفريقى.

وأعربت باتريشيا عن تقديرها ودعمها لدور مصر فى توحيد آراء الدول الإفريقية والعمل على حل النقاط الخلافية وتوحيد الصف الإفريقى قبل مؤتمر المناخ cop26 القادم، والذى سيعقد بالمملكة المتحدة، كما أشادت باتريشيا بدور مصر الريادي فى المنطقة من أجل مواجهة آثار تغير المناخ، مع التأكيد على دعمهم لمصر فى استضافة مؤتمر تغير المناخ cop27 العام القادم والعمل على إنجاحه.