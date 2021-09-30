الخميس 30 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم بالإسماعيلية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون في حادث تصادم ميكروباص مع توك توك مخالف أعلى كوبري قبل مدينة القصاصين الجديدة، بطريق "الإسماعيلية – الزقازيق" الزراعى.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص مع توك توك مخالف أعلى كوبري قبل مدينة القصاصين الجديدة، بطريق "الإسماعيلية – الزقازيق" الزراعى، مما أسفر عن مصرع صابر عبد الرحمن محمد أحمد، 15 عامًا، وإصابة، هدية توفيق محمد درويش، بكدمات وسحجات بالجسم وإبراهيم أحمد إبراهيم، جرح غائر بالكوع الأيسر وجرح قطعى بالذراع وفاقد الوعى، وسعيد أحمد عبد الرحمن 16 عامًا، فاقد الوعى، ومصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وعلوان السيد علوان ، 35 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

فيما انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، ووضعت كردونا أمنيا حول الحادث، وتمت معاينة الحادث، ويحاول رجال الأمن رفع حطام الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة.


- نصائح لتجنب حوادث الطرق

 

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

 

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

 

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

 

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

 

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

 

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

 

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

 

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

 

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

 

- القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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