الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تخصيص 8 مراكز شباب في الغربية لتطعيم طلاب الجامعات بلقاح كورونا

تطعيم طلاب الجامعات
تطعيم طلاب الجامعات بلقاح كورونا

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن أماكن تلقي لقاح كورونا لطلاب الجامعات ب 8 مراكز شباب محافظة الغربية وهي مركز شباب  طنطا ومركز شباب كفر الزيات ومركز شباب بسيون ومركز شباب المحلة ومركز شباب سمنود ومركز شباب قطور ومركز شباب زفتى ومركز شباب السنطة.
وناشد وكيل صحة الغربية طلاب الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والأزهرية والأهلية والخاصة) بسرعة التوجه إلى مراكز  التطعيمات لتلقي لقاح فيروس كورونا، ودون التسجيل مسبقًا على الموقع الإلكتروني، للحصول على اللقاح قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الطلاب، مما يساهم في انتظام العملية التعليمية.
 
وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تطعيم 82 ألف من طلاب الجامعات بلقاح فيروس كورونا، في يوم واحد فقط (أمس الأربعاء)، وذلك من إجمالي 120 ألف طالب سجلوا على الموقع الإلكتروني، من خلال 1100 مركز  مخصص لتلقي اللقاح على مستوى الجمهورية من ضمنهم 270 مركز شباب تم تجهيزهم للتطعيم.

اماكن تلقى لقاح كورونا لطلاب الجامعات بمراكز شباب محافظة الغربية

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