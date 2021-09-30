وزيرة التجارة تفتتح فعاليات الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولى

افتتحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، فعاليات الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حيث يقام المعرض خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر المقبل وتنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بحضور سفراء دول جورجيا والسعودية وباراجواي وباكستان والإكوادور ولبنان إلى جانب سفراء الدول المشاركة في المعرض.

وقالت الوزيرة إن المعرض يعد الحدث التجاري الأهم والأكبر في مصر والشرق الأوسط ويحظى باهتمام عدد كبير من الدول على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرةً إلى أهمية المعرض في توفير احتياجات المواطن المصري بمواصفات وجودة عالية وأسعار تنافسية، لاسيما وأنه يتواكب هذا العام مع افتتاح العام الدراسي الجديد وهو ما يمثل فرصة لزائري المعرض للحصول على المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مناسبة.

وأكدت جامع حرص الوزارة على إنجاح هذا المعرض المهم وظهوره بالصورة التى تليق باسم وأهمية وتاريخ المعرض باعتباره أحد أقدم المعارض المقامة فى مصر، مشيرة إلى أن المعرض يعد أكبر تجمع للشركات المصرية بمختلف قطاعاتها ومنتجاتها، حيث حقق المعرض نجاحًا واستمرارية على مدار 53 عامًا.

أضافت الوزيرة ان المعرض يسهم في الترويج للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية، خاصة وأن هناك عدد كبير من الدول تشارك بفعاليات المعرض، كما يسهم فى رفع جودة وتنافسية المنتجات المتداولة بالسوق المحلى.

ولفتت جامع الى أن المعرض يقام هذا العام على مساحة 10 آلاف متر مربع وبمشاركة 7 دول تشمل السعودية وإندونيسيا والسودان وفيتنام وسريلانكا وأوغندا، إضافة إلى دولة العراق والتى تشارك كضيف شرف الدورة الـ54 للمعرض، مشيرة الى أن المعرض يضم أكبر الأسماء التجارية من مختلف القطاعات الإنتاجية والتي تشمل قطاعات الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والمفروشات والأجهزة الكهربائية والمنزلية والأثاث والمصنوعات الجلدية والمراتب والكيماويات، اضافة الى منتجات عدد من الجهات الحكومية.

من جانبها أوضحت مي عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات أن القطاعات المشاركة بالمعرض تتضمن قطاع الصناعات الهندسية ويضم 7 جهات مشاركة في مجالات الاجهزة الكهربائية والمنزلية، وقطاع الملابس الجاهزة بمشاركة 6 شركات وقطاع الصناعات الغذائية ويضم 10 شركات وقطاع المراتب والمفروشات بمشاركة 12 شركة وقطاع الأدوات المنزلية، ويضم شركتين وقطاع الأثاث بمشاركة شركتين و4 جهات بقطاعات متنوعة، كما أن هناك عددا من الجهات الحكومية ستشارك في فعاليات المعرض تشمل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بمشاركة 8 شركات والشركة القابضة للصناعات الغذائية بمشاركة 5 شركات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمشاركة 14 شركة والاتحاد التعاونى الإنتاجى بمشاركة 5 شركات إلى جانب عدد من الشركات من الدول المشاركة بفعاليات المعرض.

أشارت إلى أنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات على هامش المعرض تشمل تنظيم ندوة خاصة بدولة فيتنام وتقديم عروض فنية من سريلانكا، وتقديم عروض للطعام إلى جانب الاحتفال بيوم العراق.