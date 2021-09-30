عاهل البحرين: التوقيع على اتفاقات السلام إنجاز تاريخى مهم

خلال استقباله وزير خارجية إسرائيل..

استقبل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم، في قصر الصخير، وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد الذي يزور مملكة البحرين حاليًا.

وخلال اللقاء، رحب ملك البحرين، بوزير الخارجية الإسرائيلي، واستعرض معه مسار العلاقات الثنائية والخطوات التي تسهم في تعزيز مجالات التعاون بين البلدين، وذلك في ضوء توقيع إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم، معربًا عن ترحيبه بافتتاح سفارة إسرائيل في مملكة البحرين.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، في بيانٍ عبر موقعها الرسمي، أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال اللقاء، بأن التوقيع على هذه الاتفاقات إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط وتلبية تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والازدهار.

كما أكد أن السلام خيار استراتيجي لمملكة البحرين، وأن رؤية المملكة ونهجها يقومان على تعزيز قيم التفاهم والحوار والتعاون والتعايش السلمي والتسامح والتقارب بين الشعوب، لافتًا إلى حرص البحرين على دعم ومساندة كل الجهود من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية التي تصب في مصلحة الجميع.

وأعرب عاهل البحرين، عن تقديره لدور الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى اتفاقات السلام ومساعيها في دفع جهود إحلال السلام في المنطقة، من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا لصالح جميع شعوبها.

«لابيد» يصل المنامة

ووصل وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، والوفد المرافق له، إلى مملكة البحرين اليوم، حيث كان في استقباله بمطار البحرين الدولي، وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بالإضافة إلى السفير خالد يوسف الجلاهمة، سفير مملكة البحرين لدى إسرائيل، والقائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في المنامة، وعدد من كبار المسئولين في وزارة الخارجية.