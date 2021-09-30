الخميس 30 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يوجه بتنفيذ المشروعات المتصلة بحماية الشواطئ

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة تنفيذ مختلف المشروعات ذات الصلة بحماية الشواطئ على مستوى الجمهورية وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية، مع تدقيق الدراسات ذات الصلة بالتصدي لظاهرة النحر وتآكل الشواطئ، حفاظاً على سلامة الأراضي والمنشآت والاستثمارات القائمة على السواحل.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحري أ.ح محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، واللواء بحري دكتور أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية، والعقيد بحري محمد المخزنجي بقيادة القوات البحرية، والدكتور حسن أبو سعدة المستشار الهندسي لقيادة القوات البحرية".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على "الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية، خاصةً على البحر المتوسط.

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