وزير الخارجية الكويتى يؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الجزائر

أكد مبعوث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وزير الخارجية الكويتي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين الكويت والجزائر، وحرص البلدين على تعزيزها وتوطيدها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الشيخ أحمد الناصر، مع وزير الشئون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم، بمناسبة زيارته الرسمية الحالية إلى الجزائر.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أعرب مبعوث أمير الكويت عن بالغ سعادته لزيارته الثانية إلى جمهورية الجزائر خلال ما يقارب الخمسة أشهر بعد زيارته الناجحة الأخيرة في الخامس من مايو الماضي، معربًا عن شكره للجزائر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وقال الوزير الكويتي: «لقد تشرفت قبل قليل بنقل الرسالة الخطية من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وتحيات سموه وتمنياته للجزائر وشعبها الكريم بدوام الأمن والتقدم والإزدهار بحضور أخي رمطان لعمامرة، وزير خارجية الجمهورية الجزائرية، وقد تضمنت رسالة أمير الكويت، أواصر العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وأطر تعزيزها وتوطيدها».

وأفاد الشيخ أحمد الناصر، بأنه تم خلال اللقاء مع الرئيس الجزائري، التطرق إلى ما وصلت إليه العلاقات الكويتية - الجزائرية من تطور في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

وأشار إلى أنه تم كذلك مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الكويت بصفتها رئيسًا للدورة الـ156، لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للستة أشهر القادمة، تسعى إلى تعزيز وتوطيد التوافق والتضامن العربي، دعمًا لمسيرة العمل العربي المشترك وتلبية لتطلعات وآمال الشعوب العربية.

وجدد الوزير الكويتي، في نهاية المؤتمر، تعبيره عن بالغ سعادته لتواجده في الجزائر وعن عميق شكره لحسن الاستضافة.