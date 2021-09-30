أبرز تصريحات وزيرة التضامن خلال زيارتها لشمال سيناء

زارت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، اليوم، محافظة شمال سيناء.

وترصد «الدستور» أبرز تصريحات الوزيرة خلال الزيارة، وهي:-

- الرئيس وجه بزيادة تعويضات أسر الشهداء إلي 200 ألف جنيه منها 100 ألف من صندوق تكريم الشهداء ومثلها من التضامن.

-إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "بر أمان".. وارتفاع المستفيدين إلي 18 ألف صياد حتي الآن.

-إحلال المراكب المتهالكة وتوفير مستلزمات الصيد للصيادين فور استئناف الصيد في البحر المتوسط.

-تخصيص 30 مليون جنيه لمشروعات التمكين الاقتصادي بشمال سيناء تنفيذا لتوجيهات الرئيس.

-ضم 6500 أسرة لتكافل وكرامة وزيادة الدعم النقدي لصيادي البحر المتوسط.

-إحلال المراكب المتهالكة وتوفير مستلزمات الصيد للصيادين فور استئناف الصيد.

-تسجيل عمال صيد بحيرة البردويل؛ تمهيدا لإنشاء جمعية تعاونية وضمهم لمنظومة الحماية الاجتماعية.

-تقديم كل الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة من أهالي سيناء، وتوفير أطراف صناعية وكراسي متحركة.

-مشروعات عصارات زيتون ومشروعات تربية أغنام وخط لإنتاج الملابس وأنوال سجاد بتمويل 10 ملايين جنيه.

-13 مليون جنيه منح دراسية لطلاب مغتربين وسداد مصاريف دراسة 9 ملايين طالب آخرين.

-إطلاق مبادرة العودة للمدارس بتوزيع 5 آلاف شنطة مدرسية و3 آلاف من شنط الحماية الشخصية لمكافحة كورونا.

-افتتاح المرحلة الأولى من تطوير فرع الهلال الأحمر بالعريش وتشمل مركز عمليات ومخزن استراتيجي للمساعدات.

- 2.3 مليون جنيه لرفع كفاءة 14 دار حضانة تضم 50 فصلا.

-تدريب 1305 أطفال و 50 مشرفة بتلك بالحضانات.

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة قيمة تعويضات أسر الشهداء المدنيين في العمليات الإرهابية والأمنية إلي 200 ألف جنيه، تشمل 100 ألف من صندوق تكريم الشهداء وأسر المصابين علي أن ترفع وزارة التضامن الاجتماعي المبالغ التي سبق وصرفتها لأسر الشهداء والمصابين إلي 100 ألف جنيه أيضا، مشيرة إلي أن مبلغ الزيادة سيتم صرفه للمستفيدين الشهر المقبل عقب انتهاء صندوق تكريم الشهداء والمصابين من الصرف، والذي يتم من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي.