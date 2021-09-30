الخميس 30 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خارجية أمريكا: واشنطن ليس لديها خطط لتطوير العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

بلينكن
بلينكن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ليس لديها أي خطط للتطبيع أو تطوير العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة السورية، كما أنها لا تشجع الآخرين على ذلك.

وقال متحدث باسم الوزارة إن الولايات المتحدة ليس لديها أي خطط لتطبيع أو ترقية العلاقات الدبلوماسية مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، كما أنها لا تشجع الآخرين على ذلك.

وجاء هذا التصريح ردا على أسئلة طرحتها الوكالة بشأن ما إذا كانت واشنطن تشجع، وتدعم التقارب بين الأردن وسوريا، بعد أن أعاد الأردن فتح معبره الحدودي الرئيسي مع سوريا بالكامل.

وزارة الخارجية الامريكية واشنطن الحكومة السورية الولايات المتحدة الأردن سوريا

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