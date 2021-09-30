إنشاء برنامج بينى جديد بجامعة الإسكندرية عن تصميم وتنسيق المواقع والحدائق

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن صدور القرار الوزاري بإنشاء برنامج بيني جديد بالتعاون بين كليتي الزراعة والفنون الجميلة جامعة الإسكندرية باللغة العربية، تحت مسمى «برنامج تصميم وتنسيق المواقع والحدائق».

وقال الدكتور محمد بهى الدين عميد كلية الزراعة، إن البرنامج يقبل طلاب الثانوية العامة (علوم - رياضة ) المرشحين للقبول بجميع كليات الزراعة على مستوى الجمهورية، وأيضًا طلاب كليات جامعة الإسكندرية الحاصلين على الحد الأدنى لقطاع كليات الزراعة، وذلك اعتبارًا من العام الجامعي 2021/2022.

وكان قد أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن بدء حملة تطعيم الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي 2021/ 2022 وذلك وفق جدول زمني محدد لكل كلية، حيث تقوم كل كلية بتطعيم طلابها، ووجه سيادته عمداء الكليات إلى ضرورة التنسيق مع اللجنة المركزية المسئولة عن حملة التطعيمات الخاصة بالجامعة.

كما وجه «قنصوة» إلى تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات داخل قاعات الكلية لتجنب الزحام والتكدس، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة.

ولفت أن اللجنة المسئولة عن حملة التطعيمات تقوم بتطعيم ما يقرب من 1500 طالب يومياً من خلال فرق التطعيم الموزعة بجميع الكليات.

وأشار الدكتور وائل نبيل، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الطلاب الجدد عليهم التوجه إلى الكلية المعنية طبقا للجدول الزمني المعلن للكشف الطبي وهناك يقوم الطالب بتسجيل بياناته واستكمال باقي الإجراءات في نفس المكان ثم تقوم فرق التطعيم بتطعيم الطلاب، وبعد ذلك يحصل الطلاب على كارت إثبات التطعيم بعدها يتوجه الطلاب لاستكمال باقي خطوات الكشف الطبي.

وأوضح أن الأوراق المطلوب إحضارها معهم في اليوم المخصص لهم وهي: إثبات الشخصية (الرقم القومي)، شهادة الميلاد المميكنة، وصورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة، بالإضافة إلى طباعة استمارة الكشف الطبي من الموقع، سداد رسوم الكشف الطبي، وقال أن الجامعة انتهت من تجهيز مقرات تلقى اللقاح بمختلف الكليات وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها الطلاب.