وزيرة التضامن: التوسع فى مشروع «مستورة» بشمال سيناء إلى 100 مشروع

قالت نيفبن القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن بنك ناصر الاجتماعي قدم تمويلا لـ 25 مشروعا صغيرا بشمال سيناء ضمن قروض مشروع مستورة، ونعمل علي زيادتها قبل نهاية عام 2021 إلي 100 مشروع، حيث تم الانتهاء من فحص طلبات 100 أسرة ترغب في العمل بمشروعات تربية أغنام وماعز ودواجن وملابس جاهزة وخلايا نحل وصناعات يدوية وخياطة وتفصيل.

وقالت إن محافظة شمال سيناء يقطنها نحو 450 ألف نسمة، وعانت لعقود من ضعف مستويات التنمية مما أدي إلي ارتفاع معدلات البطالة التي سجلت 15.6% وهو تقريبا ضعف معدل البطالة على مستوى الجمهورية البالغ 7.9% بنهاية عام 2020.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قامت بها اليوم لمحافظة شمال سيناء، حيث شاركت مع اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في لقاء أسر 15 شهيدا وعددا من المصابين في العمليات الأمنية والحوادث الإرهابية، كما شاركت القباج في احتفالية لإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "بر أمان"، وفي اجتماع مع محافظ شمال سيناء وأعضاء مجلس النواب عن سيناء.