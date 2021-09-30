الخميس 30 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل خطف تاجر ماشية على يد ضباط مزيفين بكرداسة

المتهمين
المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء رجب عبدالعال مساعد وزيرالداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات خطف تاجر ماشية من منطقة كرداسة من قبل مجهولين يستقلون مركبة "أتوبيس خاص" باصطحابه مدعين أنهم رجال شرطة.

وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيقين قاموا باستئجار 4 بلطجية لوجود خلافات مالية بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات .

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو البرعي مفتش مباحث قطاع أكتوبر يفيد ببلاغ من تاجر ماشية بمنطقة كرداسة بخطف شقيقة تاجر ماشية من قبل مجهولين يستقلون مركبة "أتوبيس خاص" بإصطحابه مدعين أنهم رجال شرطة بدائرة القسم .

وعلى الفور أمر اللواء علاء فتحي مدير مباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العميد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر وتوصلت جهوده  البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 6 أشخاص جميعهم مقيمين بالقليوبية .

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة مع التنسيق مع ومديريتى أمن القليوبية وأسيوط تم استهداف وملاحقة الجناة وتضييق الخناق عليهم تخلوا عن المجنى عليه، وباستكمال ملاحقتهم أمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزة أحدهم فرد محلى- عدد من الطلقات.

وبمواجهتهم أمام العميد عمرو البرعي مفتش مباحث قطاع أكتوبر قرر أحدهم بوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه فاتفق مع شقيقه على الاستعانة بباقى المتهمين؛ لارتكاب الواقعة مقابل مبلغ مالى، وأيد ذلك باقى المتهمين والمجنى عليه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات .

اللواء رجب عبد العال مساعد وزيرالداخلية لقطاع أمن الجيزة خطف تاجر تاجر ماشية أتوبيس خاص رجال شرطة

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وائل لطفي

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