نجاح عملية استبدال مفصل فخذ صناعى كامل لمريض بمستشفى أبوخليفة

أعلن الدكتور أحمد بسيوني مدير هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، عن قيام الفريق الطبى بمستشفى أبوخليفة للطوارئ، بإجراء جراحة دقيقة وحرجة لمريض تركيب مفصل فخذ كامل لا أسمنتي ذو رأس سيراميكي، لمريض يعاني من خشونة متقدمة بمفصل الفخذ، تبلغ تكلفتها في القطاع الخاص حوالي ٦٩ ألف جنيه، بنسبة مساهمة ٣٠٠ جنيه فقط.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن العملية تمت تحت إشراف أمهر الأطباء بمستشفى طوارئ أبوخليفة للجراحات المتخصصة، التابعة لفرع الهيئة بالإسماعيلية، موجهًا الشكر للفريق الطبي على مجهوده في إجراء العديد من العمليات الحرجة والدقيقة بالمستشفى.



وتُعد مستشفى طوارئ أبوخليفة للجراحات المتخصصة واحدة من ضمن 3 مستشفيات بمحافظة الإسماعيلية، تتبع للهيئة العامة للرعاية الصحية، ومجهزة على أعلى مستوى من التجهيزات التي تضاهي المستويات العالمية.



وانضمت مستشفى طوارئ أبوخليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية لمنظومة التامين الصحي الشامل، والتي تضم غرف الاستقبال والطوارئ، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 6 عيادات خارجية، و4 غرف عمليات، و59 غرف داخلي، و13 سرير رعاية.

أجرى أطباء مجمع الإسماعيلية الطبي، جراحة قلب مفتوح ناجحة لمريضة تبلغ من العمر ٤٣ عاما، لإزالة ورم من داخل القلب، وإصلاح جدار القلب برقعة نسيجية، وكذلك إصلاح الصمام الميترالي والصمام ثلاثي الشرفات.

وكانت المريضة تعاني من ضيق شديد بالتنفس وآلام بالصدر ونوبات من الإغماء المتكررة، وعلى الفور تم عمل الفحوصات العاجلة داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، أحد الصروح الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وبمناظرة الحالة تبين وجود ورم ضخم بالأُذين الأيسر من القلب.

الأمر الذي أدى إلى انغلاق جزئي بالصمام الميترالي، وأعاق تدفق الدم في المسار الطبيعي له.

وتم تحضير المريضة لإجراء جراحة قلب مفتوح عاجلة لإزالة الورم، وتم عمل التدخلات الطبية اللازمة، والمريضة الآن تتلقى العلاج بعناية القلب المفتوح داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، وحالتها الآن مستقرة.