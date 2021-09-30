الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار الأسبوع المقبل

الطقس
الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من يوم الخميس سيسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، على أن يشهد الطقس سقوط أمطار خفيفة يومي السبت والأحد المقبلين.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة حتى يوم الثلاثاء المقبل على جميع أنحاء جمهورية 

ونوهت هيئة الأرصاد، إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مما يساعد على تنقية الجو.

تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى وسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية والوجه البحري وكذلك القاهرة الكبرى. 

وأكدت الهيئة أنه من المتوقع أن تنخفض تدريجيا درجات الحرارة في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح وتتفاوت درجات الحرارة نهارا خلال النصف الأول من الشهر، ومع نهايات الشهر يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد، ويقل تدريجيا الشعور بارتفاع نسبة الرطوبة ومدى تاثيرها على درجة الحرارة المحسوسة. 

ووفقًا لبيان الأرصاد، فإن متوسط درجات الحرارة خلال شهر أكتوبر يتشابه مع أحوال الطقس خلال الفترة من 2016 وحتى 2020. 

سحب الوجه البحري درجات الحرارة سقوط أمطار الأرصاد الجوية جمهورية مصر العربية الدكتور محمود شاهين

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