تفاصيل وشروط الالتحاق بمسابقة صلاح عبد الصبور للمسرح الشعري

يعلن قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج الكبير خالد جلال - ممثلًا فى البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان القدير إسماعيل مختار – والمركز القومي للمسرح برئاسة الفنان القدير ياسر صادق عن مسابقة صلاح عبد الصبور للمسرح الشعري.

شروط المشاركة في المسابقة:

1-أن يكون النص المسرحي المقدم وفق المواصفات والضوابط الشعرية.

2- ألا يكون قد سبق نشر النص المقدم للمسابقة بأية وسيلة أو تم تقديمه فى عرض مسرحى.

3- أن يكون النص مكتوباً باللغة العربية الفصحى، فيما لا يقل عن 30 صفحة مطبوعة ببنط (14) ويرسل بالبريدر الإلكتروني بصيغة (word).

4- للمتسابق الحق فى الاشتراك بنص واحد فقط فى المسابقة.

5- للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الحق في نشر النصوص الفائزة ضمن مطبوعاتها لمدة خمس سنوات، ولا يحق لأصحاب النصوص الفائزة أو أى جهة أخرى نشر هذه النصوص إلا بعد مرور هذه المدة والتى تبدأ بإعلان نتائج المسابقة.

6- وللبيت الفني للمسرح حق استخدام النص الفائز بالجائزة الأولى، وعرضه وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها فى إنتاج العروض المسرحية وعرضها على أحد المسارح التابعة للبيت الفنى للمسرح.

ثانيًا: إجراءات المسابقة:

ترسل الأعمال المتسابقة على البريد الإلكتروني [email protected] ترفق صورة من الرقم القومى، والسيرة الذاتية للمتسابق موضحاً بها (العنوان تفصيلي – رقم الهاتف –البريد الإلكتروني)

يتم التقدم للمسابقة فى الفترة من 20 سبتمبر 2021 حتى 20 نوفمبر 2021.

ثالثًا: الجوائز:

- الجائزة الأولى:

إنتاج وعرض النص المسرحي الفائز بالجائزة الأولى على أحد المسارح التابعة للبيت الفنى للمسرح، ويتقاضى الفائز الأجر المقرر وفقًا للقواعد المعمول بها بالبيت الفنى للمسرح.

الجائزة الثانية: 10 آلاف جنيه.

الجائزة الثالثة: 7 آلاف جنيه.

الجائزة الرابعة: 5 آلاف جنيه.