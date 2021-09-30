الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ذراع صفوان ثابت.. ضبط قيادي إخواني أخفى ملايين الدولارات في «غرفة سرية» (فيديو)

الامن
الامن

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في إجهاض مخططات جماعة الإخوان الإرهابية التي تستهدف المساس بأمن الوطني والنيل من استقرارها.

وتمكن قطاع الأمن الوطني من إجهاض مخطط يستهدف إعادة أحياء نشاط التنظيم، على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية.

وأشارت المعلومات إلى اضطلاع الإخواني يحيى مهران عثمان كمال الدين بدور بارز في ذلك المخطط باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت، حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية في محاولة للتحايـل والالتفاف علـى إجـراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات.

وأضافت المعلومات باستغلال الإخواني يحيى مهران إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة في إخفاء أموال التنظيم، حيث تم عقب تقنين الإجراءات مداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخواني المذكور كما عثر على غرفة سرية الشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها مبلغ ثمانية مليون وأربعمائة ألف دولار أمريكي وبعض العملات الأخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيق.

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وائل لطفي

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