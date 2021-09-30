إزالة 74 حالة تعدٍ على مصارف وترع كفر الشيخ

شنت الإدارة العامة لصرف غرب كفر الشيخ، اليوم الخميس، حملات إزالة موسعة للتعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية، تضمنت تنفيذ 74 قرار إزالة على مساحة إجمالية قدرها 17 ألف متر، بزمام هندسة شرق سيدي سالم ،عبارة عن زراعة جسور الترع والمصارف، ومواسير وردم للمجري، وذلك بتأمين قوات الشرطة، وحضور رئيس مدينة سيدى سالم بكفر الشيخ.

وتنفذ الحكومة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، حملات إزالة موسعة للتعديات والمخالفات على نهر النيل وفرعية، ومنافع الري والصرف، والترع والمجاري المائية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك للحفاظ على الموارد المائية المتاحة وحسن استغلالها، وذلك ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضِ الدولة.



تنفيذ توجيهات الرئيس بازالة كافة التعديات



كما تقوم وزارة الموارد المائية والري، بالتصدي ومواجهة كافة التعديات، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية فى كافة المحافظات، فى إطار تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ضرورة مواجهة كافة التعديات الموجودة علي المجاري المائية ونهر النيل وإزالتها فورًا.



من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن أجهزة الوزارة تقوم بالتصدي لكافة المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين، بالإضافة إلى الحصر اليومى لها منذ إنطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة.



وأكد المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، إن اجهزه قطاع حماية وتطوير نهر النيل، تقوم بالمرور الدوري المستمر على مدار اليوم لرصد أي مخالفات أو تعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف، والعمل على وأدها في المهد لمنع تفاقم المخالفات.

وأوضح غانم، إنه يتم مواجهة أشكال التعديات الأخرى التي تتمثل في البناء بدون تراخيص على جانبي مجرى نهر النيل، بالإضافة إلى الأقفاص السمكية بالمياه العذبة التي تؤدي لتلوث المياه.

