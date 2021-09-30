الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره الجزائري العلاقات بين البلدين

اجتماع كويتي جزائري
اجتماع كويتي جزائري

التقى مبعوث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الخميس، مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة الجزائرية الجزائر.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، تم خلال اللقاء مناقشة مجمل العلاقات الوطيدة والمتينة التي تربط البلدين، وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التوافق والتضامن العربي دعمًا لمسيرة العمل العربي المشترك وذلك بصفة دولة الكويت رئيسًا للدورة الـ (156) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للسَّتة أشهر القادمة.

كما عقد الوزيران، خلال الزيارة الرسمية مباحثات ثنائية للنظر في أوجه التعاون المشترك للسنوات القادمة والإرتقاء به إلى شراكة استراتيجية بين البلدين في كافة المجالات.

وبعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برسالة خطية إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تتعلق بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها وتوطيدها.

وقام بتسليم الرسالة وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وذلك خلال استقبال الرئيس الجزائري، له في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر صباح اليوم الخميس، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات التاريخية الراسخة والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والتي ستكمل عامها القادم 60 عامًا منذ تأسيسها، وكذلك بحث سبل تطويرها في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز وتوطيد التوافق والتضامن العربي دعمًا لمسيرة العمل العربي المشترك وتلبيةً لتطلعات وآمال الشعوب العربية وذلك بصفة دولة الكويت رئيسًا للدورة الـ 156، لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للستة أشهر القادمة.

ونقل وزير الخارجية الكويتي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، خلال الاستقبال، تحيات أمير الكويت إلى الرئيس الجزائري، ولحكومة وشعب الجزائر الشقيق، وبدوره حمَّله الرئيس تبون، تحياته وتقديره لأمير الكويت وحكومة وشعب دولة الكويت.

ووصل وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، أمس الأربعاء إلى الجزائر في زيارة عمل تستمر يومين.

وكان في استقبال الشيخ أحمد ناصر الصباح، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.

وزير الخارجية الكويتي نظيره الجزائري أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الجزائر

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