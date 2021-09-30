الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

لقاءات لـ«مستقبل وطن» بأسيوط مع المواطنين لمناقشة مشاكلهم

محمود معوض نفادي
محمود معوض نفادي

 نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط نحو ١٨ لقاء شعبي مفتوح تحت شعار "إحنا معاك" في جميع دوائر المحافظة، وبوحدات محلية مختلفة، وبحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب والقيادات التنظيمية.

وأكد محمود معوض نفادي، أمين التنظيم، أن الهدف من تلك اللقاءات استطلاع أهم وأبرز المشاكل العامة وتعزيز التواصل بين المواطنين والنواب.

وقال نفادي إن اللقاءات تأتي في إطار جدية التواصل بين المواطنين وأعضاء مجلس النواب ومناقشة مشكلاتهم ومقترحات حلول لتلك هذه المشكلات.

وأشار إلى أن اللقاءات لتوسيع دائرة التواصل مع المواطنين والوقوف الفعلي على مشكلاتهم وعرض ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من إنجازات على مختلف الأصعدة.

وأشاد نفادي بدور الجهات التنفيذية في مختلف المؤسسات لتعاونهم مع تشكيلات ونواب الحزب وحرصهم على الحضور في جميع اللقاءات الشعبية من أجل وضع حلول للمشاكل العامة التي يتم طرحها من خلال المواطنين.

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