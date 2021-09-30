براءة 37 مسئولا سابقا بالجمارك والمالية من تهمة صرف مكافآت دون وجه حق

أصدرت المحكمة التأديبية، بمجلس الدولة، حكمها في قضية اتهام ٣٧ مسئولا سابقا بمصلحة الجمارك بالإسكندرية من بينهم مسئولين سابقين بوزارة المالية وملاحظ فنيين بالهيئة لعامة لشئون المطابع الأميرية، والمتهمين بتقاضي البعض منهم مبالغ مالية تحت مسمى مكافآت خصما من ميزانية مصلحة الجمارك في غير الأحول المصرح بها قانونًا، وجاء حكم المحكمة ببراءة جميع المحالين من جميع التهم المنسوبة لهم، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

وجاءت المخالفات تتمثل في إنهم من العام المالي 2008/2009 حتى 2011/2012 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال الوحدة التي يعملون بها وخالفوا القواعد المالية، وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وقبلوا مكافآت بمناسبة قيامهم بواجبات وظيفتهم وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الاول حتى ١٧، بتقاضي مبالغ مالية تحت مسمى مكافآت خصما من ميزانية مصلحة الجمارك في غير الأحوال المصرح بها قانونا عن أعمال تدخل في صميم عملهم الأصلي دون وجود موافقة من وزير المالية بصفته السلطة المختصة بصرف تلك المكافآت بأن حصل الأول على مبلغ (2873.27 جنيها)، ومبلغ صافي (107854 جنيها)، وحصل الثاني على مبلغ (63001.8 جنيها) ومبلغ (3865.5 جنيها)، وحصل الثالث على مبلغ (67737 جنيها)، وحصل الرابع على مبلغ (19920 جنيها) ومبلغ (1300 جنيها)، وحصل الخامس على مبلغ (47700 جنيها) ومبلغ (2500 جنيها)، وحصل السادس على مبلغ (3474.35 جنيها)، وحصل السابع على مبلغ (825 جنيها) وصافيه (738.10 جنيها)، وحصلت الثامنة على مبلغ (13500 جنيها) ومبلغ (1400 جنيها)، وحصلت التاسعة على مبلغ (133221.5 جنيها) ومبلغ (2874 جنيها)، وحصل العاشر على مبلغ (22278.2 جنيها) ومبلغ (614.2 جنيها)، وحصل الحادي عشر على مبلغ (57327 جنيها) ومبلغ (2650 جنيها)، وحصلت الثانية عشرة على مبلغ (11520 جنيها)، وحصل الثالث عشر على مبلغ (9120 جنيها)، وحصلت الرابعة عشرة على مبلغ (17736 جنيها)، وحصلت الخامسة عشرة على مبلغ (43104 جنيها)، وحصل السادس عشر على مبلغ (49545 جنيها)، وحصل السابع عشر على مبلغ (8280 جنيها).

أما المحال ١٨، استخدم الاستمارة 50ع.ح في صرف مكافآت لبعض العاملين في جهات خارجية من ميزانية مصلحة الجمارك بدلا من الاستمارة 132ع.ح و132ع.ح مكرر مما ترتب عليه عدم استيفاء الإقرار بالوجود الحقيقي في الخدمة ومدى أحقيتهم في الصرف ، وتقاعس عن التأكد من وجود بيان معتمد من جهة عمل العاملين بالجهات الخارجية بمرتباتهم الأساسية ومن وجود موافقة السلطة المختصة للعاملين بالجهات الخارجية على صرف تلك المكافآت.

فيما نُسب للمحال ٩ حتي ٢٥ ، تقاعسوا عن التأكد من إرفاق موافقة السلطة المختصة للعاملين بالجهات الخارجية على صرف مكافآت من ميزانية مصلحة الجمارك بالإسكندرية، وكذا تقاعسوا عن التأكد من وجود بيان معتمد من جهات عملهم بمرتباتهم الأساسية، وكذا التقاعس عن التأكد من وجود تفويض وزاري لرئيس مصلحة الجمارك بالإسكندرية يبيح له الموافقة على صرف تلك المكافآت مما ترتب عليه صرف تلك المكافآت دون وجه حق.

وتقاعست المحالة ٢٦ عن التأكد من إرفاق موافقة السلطة المختصة للعاملين بالجهات الخارجية على صرف مكافآت من ميزانية مصلحة الجمارك بالإسكندرية وكذا التقاعس عن التأكد من وجود بيان معتمد من جهات عملهم بمرتباتهم الأساسية.

وقام المحالون من ٢٧ حتي ٣١ بعرض مذكرات على رئيس مصلحة الجمارك بشأن صرف مكافآت لبعض العاملين بجهات خارجية من ميزانية مصلحة الجمارك، وذلك دون استيفاء السند القانوني للصرف، ودون توضيح للأعمال التي يستحقوا الإثابة عنها ، مما ترتب عليه صرف هذه المكافآت دون وجه حق.

كما نُسب للمحال من ٣ حتي ٣٧ تقاعسوا عن التأكد من إرفاق موافقة السلطة المختصة للعاملين بالجهات الخارجية على صرف مكافآت من ميزانية مصلحة الجمارك بالإسكندرية، وكذا تقاعسوا عن التأكد من وجود بيان معتمد من جهات عملهم بمرتباتهم الأساسية، وكذلك التقاعس عن التأكد من وجود تفويض وزاري لرئيس مصلحة الجمارك بالإسكندرية يبيح له الموافقة على صرف تلك المكافآت مما ترتب عليه صرف تلك المكافآت دون وجه حق ، اعتمدوا صرف مكافآت لبعض العاملين بجهات خارجية من ميزانية مصلحة الجمارك بالإسكندرية رغم ما ينطوي عليه الصرف من مخالفات.