الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

أحمد أبوليلى يبدأ ورشة كتابة مسلسله الإذاعى الجديد «العملية صفر»

احمد أبو ليلة
احمد أبو ليلة

أعلن الكاتب أحمد باسم أبوليلى،  بدء ورشة مسلسله الإذاعي الجديد "العملية صفر"، والذي يخوض به سباق دراما رمضان المقبل 2022، لصالح إحدى الإذاعات الخاصة.

 

وكشف أحمد أبوليلى في تصريحات صحفية، أن المسلسل درامي اجتماعي كوميدي، من إخراج تامر حسين، ومن المقرر أن يقوم ببطولته نجمان من أبطال مسرح مصر بطولة مشتركة مع الفنان علاء مرسي، وجارِ تسكين باقي أدوار العمل.

"العملية صفر" عبارة عن حلقات منفصلة متصلة عن حواديت الشهر الكريم وذكريات هذا الشهر مع الفوازير ومسلسلات الكرتون مثل "فطوطة" وبوجي وطمطم، و"حواديت عمو فؤاد"، بالإضافة إلى الكاميرا الخفية.

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