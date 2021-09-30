غلق 22 محلا ومقهى وتحرير 1695 محضرا متنوعا بأحياء الإسكندرية

نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية، حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.

حملات مكثفة بالإسكندرية

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

حملات مكثفة بالإسكندرية

هذا وقد أسفرت تلك الحملات عن غلق 18 محلا مخالفا، و4 مقاهي والتحفظ على 1090 حالة إشغال من المقاهي، بالإضافة إلى تحرير 1695 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 116 ألف جنيهًا على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

حملات مكثفة بالإسكندرية

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، مشددًا على استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.