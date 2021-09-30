جامعة دمنهور تواصل تنفيذ قوافلها الشاملة بكفر الدوار

تواصل جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة خطتها للقوافل الشاملة والمجانية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تأتى فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال تطوير الريف المصري والقرى الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور أنه تنفيذ قافلة طبية شاملة بقرية زهرة التابعة لدائرة مركز كفر الدوار، وذلك بالتعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس حيث تضمنت جميع التخصصات ومنها البشرية والبيطرية والزراعية والتوعوية كما أن القافلة تقدم خدماتها بالمجان وفتح فصول محو الأمية من خلال مركز تعليم الكبار.



وأكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور حرص الجامعة على تنظيم القوافل التنموية الشاملة للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا بصفة دورية وفقًا لجدول زمني محدد بهدف تقديم الخدمات الصحية والمجتمعية مع الحرص الكامل على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية في ظل جائحة فيروس كورونا بمشاركة جميع كليات الجامعة النظرية والعلمية كلا فى تخصصه كليات الطب البيطري والصيدلة والتمريض والعلوم والتربية والتجارة والآداب والزراعة والتربية للطفولة المبكرة والحاسبات ومعلومات والتربية النوعية ،وتقوم القوافل على محاور ثلاثة وهي تقديم خدمة تعليمية أفضل، تطوير العملية البحثية بشكل متميز، خدمة المجتمع البحراوي.

كما أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور أن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين وصرف الأدوية اللازمة وإجراء التحاليل اللازمة وتحويل الحالات التي تحتاج إلي عمليات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة وكذلك تم قياس العلامات الحيوية والضغط والسكر وتقديم التوعية الصحية والوقائية اللازمة.

كذلك تم تقديم الخدمات البيطرية والزراعية وصرف المبيدات الزراعية اللازمة وتقديم التثقيف والتوعية عن الولاء والانتماء والمواطنة وأهمية دحض الشائعات التى يتم إطلاقها.