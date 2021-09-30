في يومها العالمي.. أصغر مترجم مصري وعربي: أول أعمالي كان ينتمي إلى أدب الرعب (حوار)

يحتفي مترجمي العالم باليوم العالم العالمي للترجمة، وفي هذا اليوم نلقي الضوء على أهم وأبرز الترجمات التي تم إنجازها خلال العام الفائت، ومن الملفت أن نجد أنفسنا أمام أصغر مترجم مصري وعربي “عمر إبراهيم” والذي أنجز خلال عمله بالترجمة من عام 2018 حتى يوما هذا 5 أعمال مترجمة من عيون الأدب العالمي منها: رواية “الهامس في الظلمات” للكاتب الأمريكي هوارد فيليبس لافكرافت عام 2020، ورواية “شيرلوك هولمز لفافة الموتي” للكاتب البريطاني ديفيد ستيورات ديفيدز 2021.

يتحدث إبراهيم في حواره مع “الدستور” عن بداياته مع الترجمة، وكيف لعبت الصدفة دورا في أن يبدأ حياته مع الترجمة من العربية إلى الإنجليزية.

ما الذي دفعك إلى ترجمة الأعمال الإبداعية؟

- في الواقع، لقد اقتحمتُ مجال الترجمة عن طريق الصدفة، كنتُ أعمل نادلاً في مقهى "كوستا" الشهير في عام ٢٠١٨، والتقيتُ صدفةً بالشاعر محمود مرسي الذي لم تجمعني معه معرفة مُسبقة، كنتُ أصرخ في وجه أحد زملائي لتركه العمل -أثناء الدوام- ليتجاذب أطراف الحديث مع زبونة يعرفها، وكانت مهامنا كثيرة يومها فانفعلتُ عليه، وإذ بالأستاذ «مرسي» يُنادي عليّ، ذهبتُ إلى طاولته التي يستقر فوقها كوب من الإسپرسّو وعلبة سجائر ماركة "كاپتن بلاك"، فأخذ يُهدّيء من روعي، ويسألني عن مجال دراستي واهتماماتي وما إلى ذلك. فأخبرته أنّني طالب بالفرقة الثانية بقسم اللّغة الإنجليزيَّة وآدابها بكلّية الآداب - جامعة الإسكندريَّة، فسألني عن تقديري بمادّة الترجمة، فقلتُ له أنّني حظيت على درجة الإمتياز، فطلب منّي على الفور أن أُعطيه رقم هاتفي. تعجّبتُ قليلاً لكنّني أعطيته الرّقم على أي حال، ثم أخبرني أنّه شاعر مُقيم في الإمارات العربية المُتحدة، ولديه ديوان اسمه "آن لي أن اعترف" يُريد أن يترجمه إلى الإنجليزيَّة. والحق أنّني لم أُصدّقه في البدء، إلى أن أرسل لي نسخةً إلكترونيَّة من الديوان في نفس اليوم. عقدنا اتفاقًا، وبدأتُ في ترجمة العمل على الفور، إلى جانب عملي الأساسيّ (وقتها)، ونُشِر الديوان في يناير ٢٠١٩ عن منصّة كتبنا للنشر الشخصي. ومن هنا بدأ مشواري في مجال الترجمة.

أعمال المترجم عمر إبراهيم

يبدو لي أن ترجمة الأعمال البوليسية هي مدخلك للقاريء العربي؟

- بل إن أوّل عمل ترجمته إلى العربيّة كان ينتمي إلى أدب الرعب، وهو التيّار السّائد في السنوات الأخيرة. ترجمتُ رواية "الهامس في الظلمات" للكاتب الأمريكي الشهير هوارد فيليپس لاڤكرافت، المُلقّب بـ"أبو أدب الرعب في العالم"، وهي رواية هامّة تُعدُّ مدخلاً لكتابات "لاڤكرافت" التي أثّرت في أجيال من عظماء الكُتّاب مثل «ستيڤن كينج» و«ألان مور» وغيرهم.

هل لقب أصغر مترجم في العالم العربي يحملك مسئولية؟

- بالطبع أفخر بلقبٍ كهذا. ومنذ أن بدأتُ العمل بمجال الترجمة، وأنا أبلغ تسعة عشر عامًا، وأنا مُدرك لكم المسئوليّة التي ستُلقى على عاتقي، حتّى قبل أنا يسمع بي أحد خارج دائرة أصدقائي ومعارفي. وليس ثمَّة مُترجم بوسعه التخلُّص من ذلك الشعور بالمسئوليّة طوال فترة عمله. أمّا بالنسبة للخبرة، فيُمكنني استخدام تعبير دارج هنا ألا وهو: "الترجمة مالهاش كبير". بمعنى أنّه من المُستحيل أن تجد مُترجمًا في عالمنا هذا، يُحيط بكُل المفردات والمصطلحات والتعبيرات - على سبيل المثال - في أي لغةٍ يُترجم منها أو إليها. وهذا يعني أنّنا جميعًا، من أحدثنا إلى أقدمنا، مُنخرطين في عمليّة تعلُّم دائم. وكثرة الإطّلاع والتدريب تُنمّي الخبرة.

ما انطباعك عن عملك الأول الآن؟

بالطبع أشعر أنّني ازددتُ خبرةً، وكثير من قُرّائي أخبروني بأن ثمّة تطوّر ملحوظ في أسلوبي في الترجمة، وهذا لا يعني بالضرورة أن أوّل عمل لي كان ركيكًا، فهو أنجح أعمالي إلى الآن على ما أظن، لكن التطوّر للأفضل أمر مطلوب دائمًا، ولا يجب على أي مُترجم - في وجهة نظري - أن يُحافظ على مستواه، بل يُحسّنه باستمرار، إلى أن تصير اللّغة هي ما تُعبّر به، وليس العكس، مثلما يقول «طارق إمام» في رائعته "طعم النوم".

ما هي أبرز المشاكل والصعوبات التي تواجه مترجمي العالم العربي؟

- أرى أن هناك شيء من التطوّر في اختيارات دور النشر للأعمال التي ينوون ترجمتها. وثمّة العديد من الأعمال الهامّة التي تُرجمَت إلى العربيّة لأوّل مرّة في الفترة الماضية. وعلى الرغم من ذلك، فأمامنا الكثير والكثير لنترجمه، وهناك الكثير من الأعمال التي لم تُترجم بعد. وأرى أن أحد أصعب التحدّيات التي يواجهها المُترجم هي فرض دور النشر للأعمال التي يجب ترجمتها. بمعنى، أن كثير من المُترجمين تُسنَد إليهم مُهمّة ترجمة بعض الأعمال التي ارتأت دار النشر أنّها هامّة ويجب أن تُترجم. في حين أن ثمَّة أعمال أخرى قد يرى المُترجم منّا أنّها تستحق الترجمة، ولها قيمة ستُثري الثقافة العربيَّة، وأحيانًا ما تُقابل تلك المُقترحات بالرّفض لأسباب عدّة من أهمّها أن حقوق الترجمة باهظة. وتلك مُشكلة كبيرة.

المترجم عمر أبراهيم مع أحمد مراد

إلى أي مدى يمكن المترجم العربي أن يحقق نجاح في تصدير الأعمال الإبداعية العربية إلى القاري الأوروبي؟

يتوقّف هذا على أمرين: جودة الترجمة، وجودة النّص. فمن خلال تجربتي في ترجمة القصص، وأجزاء من بعض الروايات، للترويج للأدب العربي في الخارج، اكتشفتُ أن الغرب يهتمّون بالأدب العربي الجيّد، ويتابعونه بشغف. واكتشفتُ أيضًا أنّهم سئموا، تمامًا ككثيرٍ من القرّاء العرب، من الأعمال ذات المواضيع الكليشيهيّة التي لا تُضيف شيئًا جديدًا. ولذلك، فعلى المُترجم الذي ينتوي العمل بهذا المجال أن ينتقي أعمالاً ذات قيمة أدبيّة تُشعل في نفس القاريء الأجنبي نيران الحماسة، وتجعله يودُّ قراءة المزيد. والترجمة الجيّدة (والأمينة) تُزيد بالفعل من جرعة الاستمتاع عند القاريء الأجنبي. وكلمة الأمينة هنا لها دلالة، لأنّني اكتشفتُ أن ثمّة بعض المُستشرقين ممن يُقارنون القصّة مثلاً بالنص الأصلي، وقد حدث معي ذلك أكثر من مرّة، ،أذكر منها عندما أشادت «ميلاني ماغيدو»، أستاذة الأدب العربي بجامعة تيكساس، بترجمتي لفصل من كتاب "مريم: مع خالص حبّي واعتقادي" للصديق العزيز «أحمد عطا الله»، وقرّرت أن تقرأ العمل كاملاً، ثم وضعته ضمن قائمة أفضل قراءاتها في عام ٢٠٢٠.