رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021 وأحدث طرق الدفع الإلكتروني

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من أكثر الخدمات التي يبحث عنها المواطنين في بداية كل شهر وتحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل من قبل الملايين من عملاء الشركة المصرية للاتصالات، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الرابط والجدول الزمني لدفع الفواتير الشهرية وآليات الدفع الإلكتروني.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

وفرت الشركة المصرية للاتصالات للملايين من عملائها بمختلف محافظات الجمهورية موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلاله الاستعلام عن إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية التي تصدرها الشركة لمحاسبة عملائها وفقا للأنظمة المتعارف عليها وذلك ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة للعملاء لضمان راحتهم وعدم إهدار الوقت أو الجهد حيث أثبت الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الشركة منذ عدة سنوات فاعليته أثناء أزمة جائحة كورونا العالمية التي تبنت فيها الدولة البدائل الإلكترونية في كافة الخدمات الحكومية التي تقدمها للمواطنين لتفادي العدوى.

الجدول الزمني لدفع الفواتير الشهرية للتليفون الأرضي

تصدرت الشركة المصرية للاتصالات فواتير المحاسبة الربع سنوية والتي تصدر كل 3 أشهر يوم في منتصف شهر استحقاق المحاسبة (مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر) على أن تنتهي فترة السماح عقب مرور 30 يوم فقط من إصدار الفاتورة دون دفع غرامة مالية يعقبها فترة تحويل التليفون الأرضي على نظام استقبال المكالمات فقط لمدة 30 يوم أيضا يتم خلالها دفع الفاتورة بالإضافة إلى الغرامة المالية المقررة بـ1% من إجمالي قيمة الفاتورة أو 10 جنيها بحد أدنى يعقبها وقف نظام استقبال المكالمات لمدة شهر وذلك قبل قطع الخدمة نهائيا سواء للتليفون الأرضي أو الإنترنت المنزلي قبل إصدار الفاتورة التالية مباشرة.

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

آليات الدفع الإلكتروني لفواتير التليفون الأرضي

عقب استخدام رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ومعرفة إجمالي المبلغ المراد سداده قيمة الفاتورة الربع سنوية يحتار العديد من العملاء في كيفية السداد لذلك اعتمدت الشركة المصرية للاتصالات عدة وسائل للتحصيل الإلكتروني أبرزها:-