الهند تدعو لتعزيز التعاون التكنولوجى بين الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة

أكدت الهند أهمية المنصات الرقمية العامة، ودعت إلى تعزيز التعاون التكنولوجي بين الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة.

وأوضحت وزارة الإلكترونات وتكنولوجيا المعلومات الهندية في - بيان أصدرته اليوم - أن الهند شاركت فى اجتماع افتراضى تم تنظيمه على هامش اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان "من برنامج مفتوح إلى مجتمع مفتوح"، وقام بتمثيلها فى هذا الاجتماع الوزير أجاى براكاش ساوهنى.

وأضاف البيان أن الوزير أكد أهمية المنصات الرقمية العامة الهندية ودورها فى التسويق للسلع والخدمات العامة، وأنها تؤثر على حياة أكثر من 3. 1 مليار مواطن.

وأوضح البيان أن الوزير الهندي دعا فى كلمته خلال الاجتماع إلى تعزيز التعاون التكنولوجى بين الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، وأكد أن التعاون من خلال نقل التكنولوجيا وبناء القدرات يساعد على تحقيق التنمية المستدامة.

وقال الوزير فى كلمته "إننا نتطلع إلى التعاون مع شركائنا لاقتسام الخبرات فى مجال التكنولوجيا والابتكار من أجل تحقيق الرفاهية للبشرية".

ولفت الوزير الهندى إلى أهمية المنصات الإلكترونية فى تسهيل تحويلات المدفوعات الرقمية وتسهيل الخدمات المتعلقة بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأشارت وزارة الإلكترونات وتكنولوجيا الاتصال الهندية إلى أن الوزير أكد أيضًا أن تسويق السلع والخدمات من خلال المنصات الرقمية العامة يعزز عملية الشمول الاقتصادى والاجتماعى ويشجع على الاستمرار فى الابتكار من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.