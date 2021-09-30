الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس عاطل ضُبط بحوزته مخدرات بـ10 ملايين جنيه بالقليوبية

حبس عاطل
حبس عاطل

أمرت نيابة شبين القناطر بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها بحبس عاطل تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبطه بحوزته مخدرات وأسلحة نارية تقدر بـ10 ملايين جنيه وطلبت المباحث تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.

كانت معلومات سرية قد وردت لأجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومباحث المخدرات بنشاط عاطل من أسرة إجرامية في مجال المخدرات في تداول وبيع المواد المخدرة تحت حماية السلاح.

تشكل فريق بحث بإشراف اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وقاده اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي حيث جرى مداهمة وكر المتهم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر حال تواجده بمسكنه وضبط بحوزته 48 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 12 كيلو جرام و 2 كيلوجرام لمخدر الكوكايين و كيلو جرام لمخدر الآيس "شابو" وبندقية آلية وعدد من الطلقات و مبلغ مالي تجاوز الـ460 ألف جنيه وهاتف محمول و3 قطع مشغولات ذهبية حيث قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 10 ملايين جنيه.

 

حكم قضائى القليوبية مخدرات امن القليوبية حبس عاطل إدارة البحث الجنائي معلومات سرية

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