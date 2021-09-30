الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

17 مصابًا بحريق مركب بمنطقة اليزك فى سفاجا

حريق مركب بمنطقة
حريق مركب بمنطقة اليزك في سفاجا

أصيب 17 شخصًا باختناق بينهم إصابة خطيرة في حريق مركب بمنطقة اليزك بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، كانت تجري له صيانة بالمنطقة.

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حريق مركب بمنطقة اليزك في سفاجا

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارًا يفيد باشتعال النيران بأحد المراكب تحت الصيانة بمنطقة اليزك بسفاجا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحريق، وتبين إصابة 17 شخصًا باختناق وإصابات خفيفة، بينهم إصابة خطيرة لشخص أثناء الحريق.

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حريق مركب بمنطقة اليزك في سفاجا

تم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج وإجراء الإسعافات الأولية لهم، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات.

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وائل لطفي

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