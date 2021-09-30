القابضة للمياه: «حياة كريمة» على رأس أجندة اللجنة التنسيقية العليا لشركات المياه

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ضرورة المتابعة المستمرة واليومية للموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأن تكون معدلات إنجاز الأعمال سريعة جدا، والالتزام بإجراءات المواصفات الفنية وجودة العمل والسلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال، مضيفا أن مبادرة "حياة كريمة" تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال إن مبادرة حياة كريمة هى نقلة نوعية فى حياة المواطنين من خلال تحسين كافة الخدمات بقرى الريف المصرى، وأن المبادرة الرئاسية بما لها من طبيعة وأهمية خاصة تستلزم ضغط توقيتات تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة والالتزام بالبرامج الزمنية المخططة ومواعيد النهو المحددة، مشيرا إلى أهمية توثيق مراحل تنفيذ المبادرة منذ بدء تنفيذ المشروع.

وأشاد المهندس ممدوح رسلان، بالعرض التقديمى لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، والذى تناول "مقترح برنامج تجريبى" لآليات متابعة نسب تقدم الأعمال لحزم مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى تنفذها الشركة، والتى تسهل عملية المتابعة بشكل لحظى لآخر تطورات الأعمال، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من الفكرة وتطويرها لإدارة المشروعات وتحليل البيانات بشكل مستمر.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية، لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا التى تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ومناقشة إجراءات تنشيط نسب التحصيل، وتفعيل قنوات الدفع الالكترونى، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، باعتبارها من أهم الملفات التى يجب وضعها على قمة الأولويات لضمان استدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد ضرورة الاهتمام بجودة مياه الشرب المنتجة، وتعزيز منظومة مراقبة الجودة من خلال تجهيز المعامل وتدعيمها بأحدث المعدات أولوية قصوى للشركة القابضة وشركاتها التابعة، ومراقبة إنتاج المياه من المصدر وحتى وصولها للمواطن.

واستعرضت اللجنة التنسيقية أسس تقييم ملف الصرف الصناعى بالشركات التابعة، ومنها نتائج عينات الصرف الصحى للمنشآت والإجراءات التصحيحية التى يتم اتخاذها.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أهمية ملف الصرف الصناعى، والذى يحظى باهتمام كبير من الدولة، لكيفية الاستفادة من مياه الصرف الصناعى والصحى، حفاظا على مواردنا المائية وتعظيم الاستفادة منها.

وشدد المهندس ممدوح رسلان، على اتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار والسيول المتوقعة، منها: (الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار - اصلاح اى تلفيات بالوعات الأمطار - تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية - صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى - مراجعة وحدات التوليد الاحتياطية – وضع خطة لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى - تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة - التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها - رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء - التنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية).

وأكد ضرورة استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا فى جميع مواقع العمل الادارية والفنية ومراكز خدمة العملاء، والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن مجلس رئاسة الوزراء ووزارة الصحة فى هذا الملف، والتأكيد على تطعيم العاملين بالشركات حفاظا على سلامتهم.