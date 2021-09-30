«التموين»: السبت أخر فرصة للاستفادة من المعرض الرئيسي «أهلا مدارس»

قال المحاسب أحمد أبوالفضل، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الرقابة على الأنشطة التجارية والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن قرار الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بمد المعرض الرئيسي "أهلا مدارس" بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بتخفيضات تتراوح بين 30 إلى 50% يومين إضافيين تنتهي بعد غدا السبت كفرصة أخيرة للمواطنين.

وأوضح أبوالفضل، أن القرار جاء استجابة لزيادة إقبال المواطنين على المعرض الرئيسي بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر مرجعا الأسباب الحقيقية، أن هذين اليومين الإضافيين يتزامن بالإجازات الرسمية الأسبوعية ليومي الجمعة والسبت، وهو فرصة حقيقية للمواطنين للحصول على المستلزمات المدرسية والأدوات الكتابية والملابس المدرسية والأحذية والجلود وأجهزة اللاب توب ومستلزماته بجانب وجود مواد غذائية مطروحة من شركات القطاع العام والخاص بتخفيضات لا تقل عن 30%.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على الأنشطة التجارية والمعاملات التجارية بوزارة التموين، أن هناك إقبال كبيرا من الطلاب والتلاميذ وأولياء الأمور على الأدوات الكتابية والمدرسية والملابس المدرسية والأحذية والجلود نتيجة وجود تخفيضات حقيقية على تلك المعارض والاستفادة من جانب المواطنين.

وأضاف، أن هناك استمرار خدمتين طبيتين وهما وجود عيادتين للأسنان والعيون تقدم الخدمات التشخيصية للطلاب المدارس مجانا وبدون مقابل وتقوم بكتابة تقرير طبي لكل حالة على حدة وعمل كشوفات ومقاسات في حالة وجود عمل نظاره نظارة طبية.

وتابع أن إجمالي عدد الشركات التي تقوم على هذه الخدمات بطرح منتجاتها من المستلزمات المدرسية والأدوات الكتابية والمواد الغذائية التي تشمل المعلبات والعصائر والأجبان والمعجنات الغذائية بلغت حاليا 210 شركات من الشركات والمكتبات الشهيرة ومستمرة حتى نهاية المعرض يوم السبت غدا.