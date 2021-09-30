الخميس 30 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: السبت أخر فرصة للاستفادة من المعرض الرئيسي «أهلا مدارس»

اهلا مدارس
اهلا مدارس

قال المحاسب أحمد أبوالفضل، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الرقابة على الأنشطة التجارية والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن قرار الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بمد المعرض الرئيسي "أهلا مدارس" بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بتخفيضات تتراوح بين 30 إلى 50% يومين إضافيين تنتهي بعد غدا السبت كفرصة أخيرة للمواطنين.

 وأوضح أبوالفضل، أن القرار جاء استجابة لزيادة إقبال المواطنين على المعرض الرئيسي بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر مرجعا الأسباب الحقيقية، أن هذين اليومين الإضافيين يتزامن بالإجازات الرسمية الأسبوعية ليومي الجمعة والسبت، وهو فرصة حقيقية للمواطنين للحصول على المستلزمات المدرسية والأدوات الكتابية والملابس المدرسية والأحذية والجلود وأجهزة اللاب توب ومستلزماته بجانب وجود مواد غذائية مطروحة من شركات القطاع العام والخاص بتخفيضات لا تقل عن 30%.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على الأنشطة التجارية والمعاملات التجارية بوزارة التموين، أن هناك إقبال كبيرا من الطلاب والتلاميذ وأولياء الأمور على الأدوات الكتابية والمدرسية والملابس المدرسية والأحذية والجلود نتيجة وجود تخفيضات حقيقية على تلك المعارض والاستفادة من جانب المواطنين.

وأضاف، أن هناك استمرار خدمتين طبيتين وهما وجود عيادتين للأسنان والعيون تقدم الخدمات التشخيصية للطلاب المدارس مجانا وبدون مقابل وتقوم بكتابة تقرير طبي لكل حالة على حدة وعمل كشوفات ومقاسات في حالة وجود عمل نظاره نظارة طبية.

وتابع أن إجمالي عدد الشركات التي تقوم على هذه الخدمات بطرح منتجاتها من المستلزمات المدرسية والأدوات الكتابية والمواد الغذائية التي تشمل المعلبات والعصائر والأجبان والمعجنات الغذائية بلغت حاليا 210 شركات من الشركات والمكتبات الشهيرة ومستمرة حتى نهاية المعرض يوم السبت غدا.

معرض وزارة التموين الجمعة السبت عيون مدينة نصر منتجات مستلزمات أولياء الأمور علي مصيلحي وزارة التموين والتجارة الداخلية وزير التموين والتجارة الداخلية استجابة الدكتور علي مصيلحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

معهد الفلك يعلن موعد المولد النبوى

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

17 مصابًا بحريق مركب بمنطقة اليزك فى سفاجا

تفاصيل مسلسل «السادات» لحسنى صالح ومحمد الباز

لينك مباشر| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

مؤمن المحمدي

الأهلي فوق الجميع

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

انطلاق أول رحلة جوية تجارية مباشرة من البحرين نحو إسرائيل

فلسطين: الاحتلال يغلق ميناء يافا بعد العثور على صاروخ 

مقتل شابة فلسطينية برصاص الاحتلال حاولت تنفيذ عملية طعن في القدس