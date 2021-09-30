محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروع مركز الخدمات الحكومية النموذجي

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، معدلات تنفيذ مشروع مركز الخدمات الحكومية النموذجي المزمع إنشاؤه بمنطقة حي العقاد، بالتعاون بين المحافظة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية مع الجانب الإماراتي، بتكلفة تصل لنحو 50 مليون جنيه للإنشاءات، بخلاف التجهيزات وعلى مساحة4161 متر مربع منها ألف م2 لإنشاء المبنى والمساحة المتبقية تشمل اللاند سكيب وباركنج للسيارات.

لقاء محافظ أسوان

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بوفد وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية برئاسة اللواء محمد عزي مدير عام مشروع المحليات بالوزارة، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ.

لقاء محافظ أسوان

وتناول اللقاء معدلات تنفيذ هذا المشروع الحيوى وإدخال المرافق العامة له، حيث يعد أول مركز يحاكى النظام الإماراتى بمصر ليستهدف تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبي الخدمات من المواطنين أو للمستثمرين ورجال الأعمال بحصولهم على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة؛ بهدف تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة.

لقاء محافظ أسوان

ومن جانبه؛ أشاد اللواء أشرف عطية بالدور الهام الذى تقوم به وزارة التخطيط بقيادة الدكتورة هالة السعيد، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوى فى ميكنة الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وإحداث طفرة غير مسبوقة من خلال 11 مركز تكنولوجى تم ربطهم بالمركز الجديد للتحول الرقمى من أجل تقديم 82 خدمة متنوعة.

لقاء محافظ أسوان

ولفت إلى أن ذلك سيمكن المواطن البسيط من الحصول على الخدمات والمستندات الثبوتية من شباك واحد أو بنظام الأون لاين، من خلال الإنترنت لتخفيف مشقة التنقل والسفر بين مدن المحافظة.