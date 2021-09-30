استعدادًا للتعاقد على عدة حفلات.. محمد رمضان يتفقد مسرح «ماربيا» بدبى (صور)

زار الفنان محمد رمضان، مسرح ماربيا بدبي، بدعوة من صديقه الفلسطيني حسام الجريدلي، تمهيدًا للتعاقد على تنظيم عدة حفلات على فترات منتظمة.

وأشاد «الجريدلي» بموهبة وجماهيرية الفنان محمد رمضان بالشارع العربي، مشيرًا إلى أن محبيه من مختلف الجنسيات العربية والأوروبية.

وأشار إلى مظاهرة الحب خلال استقبال محمد رمضان بـ"ماربيا" ملتقى النجوم والمشاهير.



وكان «الجريدلي» قد نظم مؤخرًا عددًا من الحفلات لعشاق الفن والموسيقى في دبي، ضمن سلسلة الحفلات الممتدة طوال العام، والتي من المقرر أن يشارك في إحيائها نخبة من نجوم الغناء بالعالم العربي، بالإضافة إلى أمهر لاعبي الموسيقى والـ"DJ" العالميين.

يشار إلى أن مسرح "ماربيا "سبق واستضاف عدداً من نجوم العالم العربي، حيث أطلق النجم المغربي حاتم عمور ألبومه الشهير «بلا عنوان»، كما استضاف مجموعة كبيرة من المناسبات الفنية المختلفة، التي اهتم بها المهندس حسام الجريدلي شخصيًا.