إزالة للإشغالات والتراكمات وتكثيف أعمال النظافة العامة بأسوان (صور)

واصلت الوحدات المحلية للمراكز والمدن جهودها خلال الفترة الصباحية والمسائية والتي استهدفت إزالة التعديات والإشغالات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مع تكثيف أعمال التجميل والتشجير والإنارة والنظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والأتربة.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال جولاته الميدانية مؤخرًا لتلافى جميع أوجه القصور والسلبيات.

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بتنفيذ أعمال رفع الإشغالات والتراكمات من الشوارع الرئيسية والداخلية، وكذا أعمال الدهانات على الطريق الزراعى القاهرة / أسوان أمام قرية الكاجوج، بجانب تنفيذ أعمال النظافة وتقليم الأشجار بقرية العتمور قبلى ، بالإضافة إلى أعمال إنارة شارع الشادر بالكامل بطول 500 متر.

فيما شهد ميدان العقاد إزالة جميع الإشغالات التي وجه محافظ أسوان برفعها خلال جولته الأخيرة أو أمس، مع إنهاء مشكلة إحدى غرف المحابس بشارع عباس فريد وسط المدينة، بالإضافة إلى تنظيم معسكر عمل شارك فيه شباب منطقة السيل بنطاق حى شرق حيث نجحت فعالياته في تنفيذ أعمال النظافة وقص وتهذيب الأشجار وإصلاح ودهان البلدورات.

وفى نفس السياق، شهدت الوحدة المحلية لمدينة السباعية استكمال تنفيذ حملات الإزالة للتعديات والإشغالات داخل مختلف الشوارع والطرق العامة ، وفى مدينة أبو سمبل السياحية قامت الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال النظافة العامة والتجميل وتهذيب الأشجار على جانبي الطريق الدائري، مع مراجعة أعمال الإنارة بالشوارع الداخلية للمدينة.