ارتكبت 15 واقعة.. ضبط 3 كونوا عصابة لسرقة المساكن في العبور

ضمن حملة أمنية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، إستهدفت دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 2 قطعة سلاح ناري (بندقية خرطوش- فرد محلى)، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، بحوزة 2 متهم (لأحدهما معلومات جنائية)، وضبط كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 4 متهمين، وتنفيذ 45 حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن لإستهداف طرفى المشاجرة المشار إليها، و أسفرت جهودها عن ضبط كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية أحدهما مطلوب ضبط وإحضاره على ذمة إحدى القضايا، وتنفيذ 98 حكما قضائيا متنوعا.

وفي سياق متصل، أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية ، مقيمين بالشرقية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "التسلق وكسر أقفال الأبواب" متخذين من دائرة قسم شرطة العبور مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقات - 2 سيارة ملاكي)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 15 واقعة بدائرة القسم، كما أضافوا بقيامهم بالتصرف بالبيع في المسروقات لدى عميليهما شخصين مقيمين بمحافظة الشرقية، وتم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامي، كما أرشدا عن المسروقات المستولى عليها (أجهزة كهربائية ومنزلية-هواتف محمولة) .

وعلى جانب اخر، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة ، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن ومتاجر عشوائية فى مجال إنتاج المستلزمات الزراعية المغشوشة والمقلدة والمنتجات التى تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر، مما يؤثر على جودة وسلامة تلك المنتجات ويؤدى إستهلاكها إلى التأثير سلباً على سلامة وجودة المحاصيل الزراعية والصحة العامة للمواطنين بنطاق محافظة الدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط الأتى (4 مصانع – 3 شركات- وحدة جرش) عشوائية وبدون ترخيص وكذا (المديرون المسئولون عنها)، حيث يتم خلالها تصنيع الأعلاف الحيوانية والمواد الغذائية، وقد بلغ إجمالى المضبوطات (242٫85 طن مواد خام ومنتج نهائى لأعلاف حيوانية وداجنة بدون بيانات – 117025 قطعة منتج نهائى "لأيس كريم وجيلى وبسكويت" مُصنع من مواد مجهولة المصدر ومعدة للتداول – 600 كيلو جرام مواد خام بدون بيانات تُستخدم فى تصنيع الأيس كريم).