الخميس 30 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لجنة خبراء في طوكيو تخفض مستوى التأهب لإصابات كورونا

كورونا
كورونا

خفضت لجنة من الخبراء، تقوم بتقديم المشورة لحكومة طوكيو، مستوى التأهب لإصابات فيروس كورونا، إلى ثاني أعلى مستوى بين جميع المراحل الأربع، مستشهدة في ذلك بتراجع أعداد حالات الاصابة الجديدة على مدار الأسابيع الست الماضية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، أنها المرة الأولى منذ نحو 10 أشهر التي تقرر فيها اللجنة تخفيض تقييمها لحجم الخطورة من المستوى الأعلى، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه).

وتأتي الخطوة من جانب العاصمة اليابانية في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومة الوطنية في تخفيف إجراءات الطوارئ المفروضة لمكافحة تفشي مرض "كوفيد 19-" بأنحاء البلاد، حيث تتطلع إلى إعادة فتح أعمالها وتعزيز الاقتصاد في ظل انحسار أعداد الإصابات.

ومن المقرر أن يتم تخفيف القيود بصورة تدريجية في الحانات والمطاعم وأماكن الترفيه، بالمناطق المسؤولة عن 75 بالمئة من اقتصاد اليابان.

وقد سجلت حكومة العاصمة اليابانية، 218 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في طوكيو.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس، أن حصيلة الإصابات تعد أقل بمقدار 313 حالة عن اليوم ذاته من الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات في حالة حرجة بلغ 100 شخص.

 

طوكيو فيروس كورونا كورونا اليابان الطوارئ كوفيد الاقتصاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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