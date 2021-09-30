سقوط مسئول مخزن تقاوي قمح لاختلاسه مبالغ مالية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاختلاس، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العام بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بإحدى الجهات الحكومية بالمنيا) باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله كونه المنوط به استلام تقاوي القمح وتوزيعها على مستحقيها من المزارعين ، وقيامه بإستلام حوالي (81 طن تقاوي قمح) لتوزيعها على مستحقيها والبالغ قيمتها (643٫750 ألف جنيه)، ثم قام بتوريد جزء من المبلغ المشار إليه، واختلس باقى المبلغ وعدم توريده لخزينة جهة عمله لنفسه دون وجه حق، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة ما توصلت إليه التحريات بالتنسيق مع الجهة المنوط بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.