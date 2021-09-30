ماليزيا: تطعيمات كورونا إلزامية للموظفين الحكوميين

أكدت ماليزيا، أن التطعيم ضد فيروس "كوفيد-19" سيكون إلزاميا الآن لجميع الموظفين الحكوميين، مع عدم وجود استثناءات إلا لأسباب صحية فقط.

وقالت إدارة الخدمة العامة الماليزية، في بيان أوردته وكالة أنباء “برناما” الماليزية، اليوم الخميس - إن التطعيمات ستكون إلزامية للموظفين الحكوميين من أجل تعزيز ثقة الجمهور وضمان تقديم الخدمات الحكومية بسلاسة.

وأوضحت الإدارة أن ما يقرب من 98 بالمئة من موظفي الخدمة المدنية قد تم تحصينهم بالفعل، مشيرة إلى أنه تم إعطاء الموظفين غير المحصنين مهلة حتى الأول من نوفمبر المقبل لإكمال التطعيمات، بينما يجب على أولئك الذين لا يستطيعون التطعيم تقديم المعلومات الصحية التي يتم التحقق منها من جانب مسؤول طبي حكومي.

وقالت الإدارة، إن أولئك الذين لن يحصلوا على التطعيم في الوقت المحدد سيواجهون إجراءات تأديبية.