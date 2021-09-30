الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلماني: بيان الأزهر طمأننا على صحة «الإمام الطيب»

الإمام الطيب
الإمام الطيب

أكد النائب سيد طه حنفي، عضو مجلس النواب، أن بيان الأزهر الشريف بشأن الحالة الصحية للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف طمأننا وطمأن كل محبى فضيلة الإمام الأكبر من مختلف دول العالم.

وقال حنفي، في بيان له أصدره اليوم، إن الأزهر الشريف أحسن صنعاً بإصدار هذا البيان المهم خاصة بعد الأنباء المتضاربة وغير الحقيقية بشأن الحالة الصحية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب متمناً أن يمن الله عز وجل بالشفاء العاجل لفضيلته.

ووجه النائب سيد حنفى طه تحية قلبية للأمام الأكبر ولدوره الكبير فى قيادة مؤسسة الأزهر الشريف فى خدمة الإسلام والمسلمين في العالم كله ونشر صحيح الدين الأسلامى الحنيف ومواجهة جميع الأفكار الإرهابية والتكفيرية المتطرفة، مؤكداً أن الأزهر الشريف وإمامه الأكبر يحظى بمكانة مرموقة اقليمياً وعربياً وافريقياً وعالمياً.

يأتي هذا فيما أعلنت مشيخة الأزهر أن فضيلته سيتوجه مطلع الشهر القادم إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في أعمال مؤتمر قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ تحت عنوان (الإيمان والعلم) في ال 4 من أكتوبر، والذي يعد تمهيدًا لمؤتمر الأمم المتحدة COPE 26 (مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ)، بحضور القادة السياسيين في الفترة ما بين 31 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر من العام الحالي.

ومن المقرر أن يخرج المؤتمر بعدة توصيات من قادة الأديان وممثليها حول العالم عن رؤية الأديان في الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والبيئية، وتعزيز الجوانب الأخلاقية في الحفاظ على البيئة، وأهمية التضامن الإنساني والعالمي ومبدأ المسؤولية المشتركة كحلول واقعية للشروع في تنفيذ خطط للتنمية المستدامة أكثر تأثيرًا وفعالية.

وأكد البيان أن  شيخ الأزهر سيشارك  في اجتماع قادة الأديان بشأن التعليم تحت عنوان (نحو اتفاق عالمي من أجل التعليم) في الخامس من أكتوبر والذي يوافق يوم المعلم العالمي، ومن المقرر أن يشارك فضيلته قادة الأديان في توجيه التحية والشكر للمعلمين والمعلمات حول العالم على جهودهم التي يبذلونها خاصة مع تفشي فيروس كورونا، وقدرتهم على التكيف مع ما فرضته هذه الجائحة من ظروف متعلقة بالتعليم. 

كانت أخر قراراته قبيل بدء رحلته العلاجية مضاعفة الدعم النقدي لمستحقي الزكاة لشهر اكتوبر؛ وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

مؤتمر الإسلام الإرهاب شيخ الأزهر الشريف مجلس النواب النائب سيد حنفى طه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر

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