جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية ومجتمعية جديدة لخدمة أهالى مطروح

أطلقت جامعة الإسكندرية، القافلة الطبية المجتمعية الشاملة التي تنظمها الجامعة برئاسة الدكتور وائل نبيل القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميد كلية الطب، لخدمة أهالي مطروح، وذلك بالتعاون مع محافظة مطروح وجامعة مطروح ونادي روتاري مرسى مطروح.

وكان فى استقبال أعضاء القافلة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الذى قدم الشكر لأعضاء القافلة لمشاركتهم في خدمة المجتمعات المحلية وأهالي محافظة مطروح، والذي أكد على تقديم كافة سبل الدعم؛ لتيسير أعمال القافلة لتحقيق الهدف الإنساني والطبي النبيل المرجو منها لأهالي منطقة القصر والتجمعات المحيطة مع الدعوة إلى مزيد من الجهد والتعاون في مجال تدريب وتنمية المهارات لدى أهالي المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار الدكتور عبد المنعم فوزى، الأستاذ بكلية الطب والمنسق العام للقوافل الطبية بجامعة الإسكندرية، أن القافلة بدأت أعمالها اليوم بأهالي قرية القصر، موضحًا أن القافلة تضم تخصصات نساء وتوليد وجلدية وباطنة وجراحة عامة ونفسية وعصبية وصدرية مع الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وقياس الوزن، وكذلك توفير كافة الأدوية اللازمة للمرضى.

وكانت قد نظمت جامعة الإسكندرية، خلال سبتمبر الجاري، قافلة طبية شاملة إلى مدينة برج العرب ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى تطوير الريف المصري والتخفيف عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" للمصريين وتحسين ظروف معيشتهم، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة حياة كريمة والعديد من الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة.

وقال الدكتور قنصوة، إن تنظيم هذه القافلة الشاملة يأتي في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 و بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحاً أن القافلة تضم نخبة من كوادر أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية في مختلف التخصصات.

ولفت قنصوة أن القافلة تضم عدة تخصصات وهي (الطبية، البيئية، والزراعية، والبيطرية والمجتمعية) لمنطقة برج العرب، وتنطلق من منطقة بهيج وماحولها من القرى التي تعد الأكثر احتياجا، وذلك بغية تقديم خدمات عاجلة من خلال عيادات طبية في تخصصات (الأطفال، أمراض النسا، الباطنة، الأمراض الصدرية، القلب، الأمراض الجلدية، والعظام، والعيون، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحات).

