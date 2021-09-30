غرفة عمليات لمتابعة العام الدراسي الجديد.. وتوجيهات من «شوقي» للمديريات

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة العام الدراسي الجديد والمقرر بدايته في 9 أكتوبر الجاري.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وجه جميع المديريات بمتابعة المدارس على مستوى الإدارات التعليمية وإرسال تقرير يومي عن نسب الغياب والحضور بالإضافة إلى المتابعة حال ظهور أي حالات كورونا والإبلاغ على الفور لغرفة العمليات وإبلاغ مديرية الصحة على مستوى المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير أعطى تعليمات بأن أي مدرسة غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية يتم إحالتها للشئون القانونية واتخاذ اللازم معها.

وكانت قد قالت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تبذلها الدولة، استعدادًا لعام دراسى جديد آمن لأبنائنا الطلاب، والسادة المعلمين، وكافة العاملين بالتربية والتعليم على مستوى الجمهورية، أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كتاًبا دوريًا بشأن التدابير والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا لبدء العام الدراسى الجديد 2021/ 2022.

وينص الكتاب الدورى على أنه فى ضوء الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد 2021/ 2022 والتى أقرتها وزارة الصحة والسكان، قطاع الطب الوقائى، يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس تحميل وطباعة الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد، والتى تم تحميلها على الموقع الإلكترونى للوزارة، وتعميمها وتوزيعها على الإدارات والمدارس.

كما ينص الكتاب الدورى على تشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة، بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعى بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

ويؤكد الكتاب الدورى على الالتزام بما جاء بالكتاب الدورى رقم (18) بتاريخ 17/ 8/ 2021، والكتاب الدورى رقم (27) بتاريخ 22/ 9/ 2021؛ بشأن متابعة تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا للعاملين بالتربية والتعليم.