«رواد النيل» تنظم برنامج «فرص العمل العالمية 2021» لدعم الابتكار

تنظم مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي، وتنفذها جامعة النيل الأهلية برنامج "فرص العمل العالمية 2021"، في نسخته السادسة عشر بالشراكة مع إحدى الشركات الإماراتية.

ويهدف البرنامج إلى دمج الأفكار بين شباب العالم ودعم الإبتكار وريادة الأعمال.

وقالت الدكتورة هبة لبيب، المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، إن البرنامج يأتي في إطار التعاون المثمر بين مبادرة رواد النيل وبين برنامج المسئولية المجتمعية للشركة الإماراتية؛ لدعم وإكتشاف شباب رواد الاعمال في كل من مصر والأردن، وعمل ربط ما بين مجتمع ريادة الأعمال بالبلدين، بما يتفق مع أهداف مبادره رواد النيل لدعم رواد الأعمال والمبتكرين لإيجاد حلول للمشاكل المجتمعية من خلال منتجات مبتكرة يسهل تنفيذها في البلاد العربية المماثلة.

وأضافت أن البرنامج سيشارك فيه عدد من رواد الأعمال وقصص النجاح للشركات الناشئة فى مصر والأردن، بالإضافة إلى متحدثين وموجهين فنيين وخبراء ريادة أعمال بالبلدين، مما يساعد على نقل التجارب المشتركة والخبرات في مجال ريادة الأعمال.

من جانبها، قالت لينا حوراني مدير دائرة المسئولية المجتمعية بمجموعة الأهلى القابضة الإماراتية إن البرنامج مصمم لتحفيز إمكانات الشباب من مصر والأردن للتعاون والتطوير عبر المبادرة الوطنية لتعزيز التنمية الاجتماعية والمستدامة في مجتمعاتهم، مشيرة إلى أن البرنامج يعتمد على النجاحات التي تحققت منذ إصداره الأول في عام 2008، حيث يسعى لتزويد الأجيال الجديدة من رواد الأعمال بالأدوات اللازمة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع.

ونوهت بأن البرنامج يستهدف تصميم وتطوير وتنفيذ العديد من مشاريع الابتكار الاجتماعي التي يمكن أن تتطور إلى مشاريع اجتماعية تعالج، وتحاول التغلب على التحديات الموجودة في كل من مصر والأردن، وسيتم بناء كل مشروع بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وسيساهم في تحقيق الأهداف تحت كل هدف في محاولة لتعميم الاستدامة والتنمية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال الدكتور محمد عباس مدير برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل، إن البرنامج مدعوم أيضا قبل مؤسسة أشوكا الوطن العربي الرائدة في مجال ريادة الأعمال في الوطن العربي، ويعمل على توفير معكسرات تدريبية للشباب ورواد الأعمال من مختلف الدول ما يتيح الفرصة لدمج الأفكار بين الشباب العالم ويساعد على تحويل وبللورة الأفكار في مشروعات حقيقية وخلق فرص العمل للشباب العربي.

وأوضح "عباس"، أن البرنامج يشمل تكوين المشاركين في فرق ومنحهم التدريب والتوجيه ثم يتم إختيار الفائزين ومنحهم جوائز مالية ، بالإضافة إلى منحهم الفرصة أيضا لعرض مشروعاتهم على كبار المستثمرين بدولة الإمارات، وستقوم مبادرة رواد النيل من خلال التعاون مع خبراء ريادة اعمال ومدربين من مختلف الدول بعملية تدريب الشباب وتوجيههم وفير المعكسر ات التدريبية، بالإضافة إلى احتضان الأفكار والمشروعات الفائزة بعد نهاية البرنامج لمساعدتها للوصول للمنتج النهائي.

ويشارك في البرنامج نحو 20 شابًا ورائد أعمال من الأردن ومصر، في معسكر تدريبي مدته أسبوع لبناء المعرفة والمهارات اللازمة ليصبحوا رواد أعمال اجتماعيين مسؤولين، وسيعقد البرنامج التدريبي في مقر مبادره رواد النيل في جامعة النيل الأهلية، وستتبعه مرحلة إرشاد مدتها شهرين حيث سيختبر المشاركون أفكارهم في السوق، وفي نهاية مرحلة التنفيذ ، ستحصل الفكرة الأكثر تأثيرًا على جائزة قدرها 10000 دولار.

