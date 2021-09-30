ماليزيا تسجيل أكثر من 400 ألف حالة إصابة بكورونا

قال وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين إنه تم تسجيل أكثر من 400 ألف حالة إصابة بفيروس كوفيد -19 بين أفراد تقل أعمارهم عن 18 عاما هذا العام، مقارنة بنحو 12 ألف حالة العام الماضي.



وأوضح أن إجمالي عدد الحالات المبلغ عنها هذا العام، والتي تضمنت 67 حالة وفاة، شملت 252 ألفا و569 من طلاب المدارس و42 ألفا و831 في مرحلة ما قبل المدرسة.



وقال الوزير، في خطابه الرئيسي بالتزامن مع ندوة عبر الإنترنت حول تعايش الأطفال والمراهقين مع كوفيد-19 : "إن مسؤوليتنا المشتركة هي ضمان حماية الأطفال من كوفيد-19 من خلال ضمان بيئة آمنة لهم، بما في ذلك اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة".



وأشار إلى أن الحكومة الماليزية نفذت برنامجا لتحصين من تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما من أجل حمايتهم ضد الفيروس، حسبما أوردت وكالة أنباء برناما الماليزية.



وأكد وزير الصحة الماليزية أنه على الرغم من أن التطعيم يوفر الحماية من الآثار السلبية لكوفيد-10، إلا أنه ليس كافيا بمفرده، بل يجب على الجميع مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب خطر العدوى.