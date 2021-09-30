الخميس 30 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي «ميركل» لبحث الدعم الدولي لإخراج المرتزقة

أنجيلا ميركل ومحمد
أنجيلا ميركل ومحمد المنفي

أعلنت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي يزور ‫ألمانيا اليوم الخميس للقاء ‫ميركل ومسؤولين ألمان.

ولم تعلن وهيبة بعد عن برنامج الزيارة أو الشخصيات التي من المنتظر أن يلتقي بها المنفي غير المستشارة الألمانية.

السفير الألماني لدى ليبيا

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء أكدت ألمانيا، ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية واستكمال الاستحقاقات الانتخابات الليبية في موعدها.

والتقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأربعاء، السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، واستعرض معه التطورات الأخيرة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والقوانين الانتخابية.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بحث اللقاء الاستحقاقات القادمة، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وملف المصالحة الوطنية.

وأشاد السفير الألماني بنتائج اجتماع "عملية السلام الليبية" الذي ضم وزراء خارجية عدد من الدول الصديقة، وعقد في نيويورك بحضور محمد المنفي.

وشدد على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور من أجل الوصول إلى حلول كاملة للوضع في ليبيا.

وتولت ألمانيا دور الوساطة، ونظمت الحكومة الاتحادية العام الماضي مؤتمر برلين1 بهدف إنهاء تدخل دول أخرى في النزاع مع خلال توريدات أسلحة ومرتزقة، وتمت إقامة مؤتمر برلين2 متابعة لذلك في يونيو الماضي، بحضور ممثلي 20 دولة ومنظمة دولية.

وشهد المؤتمر الأخير تمسكا دوليا كامال بانسحاب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، والمضي قدما في مسار انتخابات ديسمبر  المقبل.

إصلاح قطاع الأمن

كما شدد على ضرورة امتناع جميع الجهات الفاعلة في ليبيا عن أي أنشطة تتسبب في تفاقم الصراع، والعمل على إصلاح قطاع الأمن وإخضاعه لإشراف سلطة مدنية موحدة.

وتستمر تركيا في انتهاكاتها للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني، والتي طالبت بتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

 

المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى ميركل المانيا المرتزقة القوات الاجنبية ليبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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